الزراعة : تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية





أكد د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنن أعداد الحيوانات المحصنة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع علي مستوي محافظات الجمهورية بلغت2268307 رأس من الابقار والجاموس والأغنام خلال ثلاثة أسابيع من بداية الحملة التي تستمر حتى منتصف الشهر الجاريوكان الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد صرح في وقت سابق بأن الأطباء البيطريين وجميع العاملين بهيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات يبذلون جهود مشكورة من أجل تحصين الماشية من منزل للمنزل قبل بداية فصل الشتاء حيث ينشط فيروس الحمى القلاعية وأيضا ترقيمها وتسجيلها حتى يكون لدينا معلومات عن حجم الثروة الحيوانية في مصر تساعدنا في إتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الاعلاف واللقاحات والأمصال اللازمة .وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية انه يرفع تقرير يومي بنتائج الحملة الى د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وان الوزير ونائبته يوفران كل الدعم المطلوب لنجاح الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية.