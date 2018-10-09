EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
مصر لتأمينات الحياة تدرس اطلاق وثيقة تساعد في تعليم الأبناء
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 02:34 م
مصر لتأمينات الحياة اللوجو الجديد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
اليوم: السحب الثاني للفائزين بجوائز "أمان" بـ"مصر لتأمينات الحياة"
«مصر لتأمينات الحياة» تكشف استراتيجية تطوير 153 فرعاً تابعة
«مصر لتأمينات الحياة» تبدأ خطة طموحًا للتوسع فى «الطبى»
مصر لتأمينات الحياة تقتنص محفظة قروض الاستثمار العربى
توقيع عقود أمان بين مصر لتأمينات الحياة و 4 بنوك
مصر لتأمينات الحياة اللوجو الجديد
الشاذلى جمعة :
تدرس شركة مصر لتأمينات الحياة إطلاق وثيقة تأمين جديدة قريبا تستهدف أولياء الأمور لمساعدتهم على تعليم أبناءهم فى المرحلة الجامعية.
وقال محمد مصطفى، رئيس قطاع الشئون الاكتوارية وإعادة التأمين بالشركة، أن المنتج الجديد عبارة عن حماية وادخار ويوفر حصول ولى الأمر حامل الوثيقة على مبلغ تأمين بعد فترة 15 عام مثلا أو عند بلوغ الاين أو البنت سن معينة ليساعد هذا المبلغ ولى الأمر فى سداد تكاليف التعليم الجامعى.
وأوضح مصطفى أن هذا المنتج هام فى ظل ارتفاع المصروفات بالجامعات الخاصة لذا يستطيع ولى الأمر شراء الوثيقة وليكن فى سن 30 عام وتكون مدتها 15 عام يحصل بعدها على المبلغ كما يغطى المنتج خطر وفاة الأب فيحصل الورثة على مبلغ تأمين لمساعدة الطالب على استكمال دراسته وعدم تأثره بوفاة العائل.
وأكد أن الشركة تدرس تسويق هذا المنتج عبر البنوك على غرار شهادة "أمان" التى يتم تسويقها حاليا عبر 4 بنوك وهى "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"الزراعى"، لافتا إلى أنه فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على منتج تعليم الأبناء سيتم مخاطبة البنوك لتسويقها بعدها.
التعليم
التعليم العالي
وثائق التأمين النمطية الكترونياً
وزارة التربية والتعليم
شركات التأمين على الحياة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا