مصر لتأمينات الحياة تدرس اطلاق وثيقة تساعد في تعليم الأبناء

مصر لتأمينات الحياة اللوجو الجديد



الشاذلى جمعة :



تدرس شركة مصر لتأمينات الحياة إطلاق وثيقة تأمين جديدة قريبا تستهدف أولياء الأمور لمساعدتهم على تعليم أبناءهم فى المرحلة الجامعية.



وقال محمد مصطفى، رئيس قطاع الشئون الاكتوارية وإعادة التأمين بالشركة، أن المنتج الجديد عبارة عن حماية وادخار ويوفر حصول ولى الأمر حامل الوثيقة على مبلغ تأمين بعد فترة 15 عام مثلا أو عند بلوغ الاين أو البنت سن معينة ليساعد هذا المبلغ ولى الأمر فى سداد تكاليف التعليم الجامعى.



وأوضح مصطفى أن هذا المنتج هام فى ظل ارتفاع المصروفات بالجامعات الخاصة لذا يستطيع ولى الأمر شراء الوثيقة وليكن فى سن 30 عام وتكون مدتها 15 عام يحصل بعدها على المبلغ كما يغطى المنتج خطر وفاة الأب فيحصل الورثة على مبلغ تأمين لمساعدة الطالب على استكمال دراسته وعدم تأثره بوفاة العائل.



وأكد أن الشركة تدرس تسويق هذا المنتج عبر البنوك على غرار شهادة "أمان" التى يتم تسويقها حاليا عبر 4 بنوك وهى "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"الزراعى"، لافتا إلى أنه فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على منتج تعليم الأبناء سيتم مخاطبة البنوك لتسويقها بعدها.