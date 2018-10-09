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سيـــاســة
اجتماع مغلق لمشروعات النواب لوضع خطة عملها
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 01:46 م
النائب كمال مرعى
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النائب كمال مرعى
ياسمين فواز
بدأت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان اجتماعا مغلقا برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لوضع خطة عمل مكثفة خلال دور الانعقاد الرابع، وبحث ما تم إنجازه خلال الأدوار السابقة.
وقال "مرعى" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشكلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبيرة جدًا، وأنه سيكون لدى اللجنة دوافع كبيرة لسرعة إعداد التشريعات التى تسهل حركته، نظرًا لكونه قطاع عريض ومتشابك مع اكثر من 10 أو 15 وزارة، مؤكدًا أنه تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ الخطة التى ستضعها اللجنة لتطوير القطاع.
وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستهتم أيضًا بتفعيل قانون المشروعات، وإصدار التعديل الجديد لإزالة التشابك الموجود فى القانون القديم، معلنًا عن رغبته فى دمج كل من له دور فى المشروعات الصغيرة فى هيئة واحدة مستقلة.
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