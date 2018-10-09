مبيعات المصريين والعرب تدفع البورصة للهبوط فى المنتصف

البورصة المصرية



رجب عزالدين



هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07 % عند مستوى 13594 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1% عند مستوى 690نقطة حتى الساعة 12:30



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 353 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 20 مليون جنيه و25 مليونا و1.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجه الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيم تداولات قدرها 5 ملايين جنيه و12 مليونا و29.5 مليون على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 33 سهما من إجمالى 148 سهما متداولا،بينما هبط 77 سهما وبقى 38 دون تغير.



