التموين : ضبط 264 طن أرز شعير بقصد حجبها عن الأسواق

حملات تموينية



كتب محمد مجدي



قام قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بمشاركة الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية ومديريات المحافظات بمجموعة من الحملات للتأكد من مدى التزام التجار بتنفيذ هذا القرار.



اسفرت الحملات عن ضبط 264.848 طن أرز شعير بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بالسوق السوداء ,وتم التحفظ على المضبوطات وإحاله المسئولين إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونيه وذلك لمخالفتهم أكام القرار الوزارى رقم 189 لسنه 2018.



وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تدعم وتنمى حركة التجارة الداخلية، وأنها مع حرية التداول , ولكنها فى الوقت نفسه تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يقوم بأعمال خارج الاطار القانوني تتمثل فى تجميع أى سلعة أو حبسها عن التداول عن طريق اخفائها او تخزينها وعدم طرحها للبيع ,أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

