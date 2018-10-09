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بورصة وشركات
ثروة كابيتال: حقوق المساهمين عقب الطرح 1.5 مليار جنيه
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 01:33 م
ثروة كابيتال لوجو
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ثروة كابيتال لوجو
أحمد على وأسماء السيد ومنى عبد البارى
كشف حازم موسى العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة بشركة "ثروة كابيتال"، عن تخارج البنك "التجارى الدولى" من شركته منذ فترة، موضحًا أنه كان من ضمن المساهمين فى المراحل المبدئية.
وأوضح أن شركته شهدت دخول وخروج بعض صناديق الاستثمار والمساهمين، مشيرًا إلى أن الشركة أسست برأس مال قيمته 50 مليون جنيه فى عام ٢٠٠١ وعقب الطرح سيرتفع لنحو ١.٥ مليار جنيه.
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