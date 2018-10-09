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بورصة وشركات
الاسكندرية للأدوية تعتمد توزيع نقدى بقيمة 9 جنيهات للسهم
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 01:23 م
الاسكندرية للأدوية
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الاسكندرية للأدوية
رجب عزالدين
أعلنت شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 9 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 28 اكتوبر الجارى .
وقالت الشركة فى افصاح للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة يوم الثلاثاء 23 اكتوبر .
ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه، موزعاً على 5 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
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