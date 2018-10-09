الاسكندرية للأدوية تعتمد توزيع نقدى بقيمة 9 جنيهات للسهم





أعلنت شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 9 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 28 اكتوبر الجارى .وقالت الشركة فى افصاح للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة يوم الثلاثاء 23 اكتوبر .ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه، موزعاً على 5 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.