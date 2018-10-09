شيفروليه إيكونوكس



المال-خاص



تراجعت مبيعات السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثالت %2.3، لتسجل 4،3 مليون سيارة، مقابل 4،4 مليون سيارة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لتقديرات مؤسسة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث سوق السيارات.



وأظهر التقرير نموا محدودا فى مبيعات السيارات بأمريكا خلال فترة الشهور التسعة الأولى بلغ %0.5، لتسجل 12.9 مليون سيارة، إلا أن أداء السوق خلال سبتمبر شهد تراجعًا بـ %4.8، مسجلًا 1.4 مليون سيارة.



وأشارت F2M إلى أن مبيعات السيارات بأمريكا ارتفعت الربع الأول %2، لتسجل 4.1 مليون سيارة، واستمر النمو خلال فترة الربع الثانى بمعدل %2.4، بإجمالى 4.5 مليون سيارة، إلا أن الربع الثالث شهد بدء مسلسل تراجع الأداء الإجمالى للسوق.



وحققت تسلا أعلى نمو فى مبيعاتها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر بنسبة %548.8، بعد أن تمكنت من بيع 118.9 ألف سيارة، لتحصد بذلك على المركز 21 فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بسوق السيارات الأمريكى.



واستمرت هيمنة فورد على مبيعات السوق الأمريكية بعد أن تمكنت خلال الشهور التسعة الأولى من بيع 1.8 مليون سيارة، بتراجع عن نفس الفترة من العام الماضى %2.1، لتقتنص على حصة سوقية %13.9. وحلت تويوتا فى المركز الثانى فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بالسوق الأمريكية، بعد أن استطاعت تسليم 1.6 مليون سيارة، بتراجع %0.1 عن العام الماضى، بحصة سوقية %12.4.



واستطاعت شيفروليه اقتناص المركز الثالث فى القائمة بإجمالى 1.5 مليون سيارة، بتراجع %1.1، بحصة سوقية %11.6، فيما حصدت هوندا المركز الرابع فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بسوق السيارات الأمريكى بعد أن استطاعت بيع 1.1 مليون سيارة، تراجع عن العام الماضى %2.2، بحصة سوقية %8.4.



وحصدت نيسان المركز الخامس فى القائمة بتمكنها من بيع مليون سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر، بتراحع %5.8 عن العام الماضى، لتقتنص على حصة سوقية %7.9 من إجمالى مبيعات السوق خلال تلك الفترة.



وتمركزت جيب فى المركز السادس بإجمالى 746.2 ألف سيارة تم بيعها خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، بنمو %19.9، بحصة سوقية %5.8.



وتمكنت سوبارو من حصد المركز السابع فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بإجمالى 503.4 ألف وحدة، بنمو %5.1، وحصة سوقية %3.9، أما المركز الثامن فحصدته هيونداى والتى بلغ إجمالى مبيعتها على مدار تلك الفترة 492.8 ألف سيارة، بتراجع 0.8 عن العام الماضى، وحصة سوقية %3.8. وحلت كيا فى المركز التاسع فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بالسوق الأمريكية بعد أن تمكنت من بيع 452 ألف سيارة، بتراجع عن مبيعات العام الماضى %1.2، بحصة سوقية %3.5، أما المركز العاشر فجاء من نصيب رام بإجمالى 416.7 ألف وحدة، بنمو %9.2، بتحصد على حصة سوقية %3.2 من مبيعات السوق الأمريكى.



