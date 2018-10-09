ثروة كابيتل تصدر سندات توريق بقيمة 14 مليار جنيه





احمد علي واسماء السيد ومني عبد الباري





قال أيمن الصاوي مدير عام القطاع المالي بشركة ثروة كا بيتال، أن شركته اصدرت سندات توريق منذ عام 2005 بقيمة 14مليار جنيه لصالح المجموعة أو بعض المطورين العقارين .



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا، أن شركته تمتلك جدارة ائتمانية مكنتها من نجاح كافة الاصدارات .



وكشف عن عمل شركته على استحداث أنواع جديدة من السندات المغطاة .

