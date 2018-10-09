محمد فرج: 5 شكاوى ضد زوتى أمام «حماية المستهلك»

زوتى sr7



أحمد عوض



كشف محمد فرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة IFG جروب، وكلاء سيارات زوتى وفيكتورى، عن أن إجمالى الشكاوى المقدمة أمام جهاز حماية المستهلك، بلغ 5 محاضر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، موضحا أن العلامة الصينية تعتبر أقل العلامات التجارية للسيارات فى قائمة الشكاوى، التى تتضمن استرداد الحجوزات، وتغيير بعض الأجزاء من المكونات الخارجية ومن أبرزها «الزجاج وغيرها».



أوضح أن إستراتيجية المجموعة ترتكز على إنهاء شكاوى العملاء بمجرد الإبلاغ عنها، وتوفير قطع الغيار للعملاء، مضيفا أن «IFG جروب» تخطط للتوسع فى مراكز الصيانة فى مناطق المنيا، والغردقة، وشرم الشيخ، بخلاف افتتاح مركزالصيانة بمنطقة السادس من أكتوبر،على مساحة 1000 متر، بطاقة 16 ورشة صغيره؛ بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لعملاء العلامة الصينية فى مختلف المناطق.



أضاف أن الشركة الصينية تتولى أعمال الإشراف على تصنيع سيارات زوتى المرتقب تجميعها محليًا بالعاشر من رمضان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 آلاف وحدة سنويًا.



يذكر أن مجموعة «IFG جروب» أعلنت على هامش فاعليات الدورة 25 من معرض القاهرة الدولى للسياارت أوتوماك فورميلا، عن خطتها لتجميع 3 سيارات من العلامة «زوتى» وهى: «z300 وT800 T700» خلال 2019.



تابع أن شركته فى طريقها لتدشين مركز صيانة فى الإسكندرية، وصالة عرض جديدة بالقاهرة، وافتتاح مركز للتدريب الفنى، والكوادر البشرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء.