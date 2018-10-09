هل الوقت الحالى هو الأنسب لشراء سيارة جديدة؟

سوق السيارات الجديدة



■ خبراء السوق يواجهون السؤال الأصعب

■ أسامة عون: المركبات لن تنخفض مع اقتراب إعفاء «الأوروبية» من الجمارك



المال ـ خاص



أجمع خبراء وممثلو شركات السيارات، على أن الوقت الحالى هو الأنسب لشراء سيارة جديدة، دون الانتظار لحين صدور قرار الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات ذات المنشأ الأوروبى.



تترقب السوق إعلان مصلحة الجمارك مطلع العام المقبل إعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية طبقًا لاتفاقية الشراكة الأوربية الموقعة فى عام 2005، والتى تنص على إعفاء واردات مصر من السيارات المنتجة فى أوروبا تدريجيًا، وصولًا للإعفاء الكامل بداية 2019.



وأكد الخبراء أن ما يتردد من انخفاض الأسعار بداية العام المقبل لن يحدث بالصورة التى يروج لها حاليًا فى العديد من وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.



وحددوا أسباب عدم انخفاض الأسعار، والتى من أبرزها ارتفاع أسعار الصرف، وتراجع القوة الشرائية للجنيه.



فى البداية، قال أسامة عون، مدير مبيعات شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصرى لسيارات ميتسوبيشى، إن أسعار السيارات لن تنخفض مع اقتراب الإعفاء الكامل للسيارات الأوروبية من الجمارك، بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار، وبلوغه مستويات تلامس 18 جنيهًا، مما ينعكس على الفاتورة الاستيرادية لكل أنواع السيارات.



وأشار إلى أن سوق السيارات تشهد حالة من الزيادات المستمرة فى الأسعار، وبالتالى فإنه من الأنسب تنفيذ قرار شراء سيارة جديدة حاليًا دون الانتظار إلى بداية العام.



وتوقع عون ألا يتسبب الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات الأوروبية فى حدوث انخفاض ملحوظ فى الأسعار، خاصة أن الإعفاءات ستؤدى إلى هبوط الأسعار بقيمة تتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه.



وأكد أن عدم توافر الطرازات بكميات ملائمة لمستوى الطلب، ورغبة العميل فى استلام سيارته فورًا دون انتظار سيدفعه لتجاوز هذا الخصم، بل الخضوع للأوفر برايس “البيع بسعر أعلى من سعر الوكيل الرسمى”.



وأضاف: “خير دليل على عدم تراجع الأسعار بداية العام المقبل هو ندرة الخصومات على الموديلات المعروضه خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى “أوتوماك - فورميلا”، الذى أقيم نهاية سبتمبر الماضى”.



وقالت سارة القصراوى، مدير تسويق القصراوى جروب، وكلاء سيارات جاك الصينية، إن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء، خاصة مع الزيادات المستمرة فى أسعار السيارات منذ قرار التعويم.



وأوضحت أنه تجنبًا لأى قرارات جديدة تتعلق بالجمارك أو الرسوم الضريبية أو التراخيض بات من الأفضل للعميل عدم تأجيل قرار شرائه لسيارة جديدة، خاصة أنه عادة ما تفاجأ سوق السيارات بالعديد من القرارات التى تؤدى إلى حدوث تغيرات جذرية به سواء على مستوى الأسعار المعلنة، أو على مستوى الاستيراد.



واستبعدت أن تشهد الفترة المقبلة هبوطًا فى أسعار السيارات، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية.



وفى سياق متصل، أكد أحمد نعيم، مدير مبيعات التجارى وشبكة موزعى فاو بشركة جيوشى موتورز، أن قرار الشراء بيد المستهلك وحده، خاصة أنه الوحيد الذى يستطيع تحديد مدى احتياجه.



واستبعد إمكانية أن تشهد أسعار السيارات خاصة الأوروبية تراجعًا فى أسعارها بالتزامن مع التطبيق الكامل لاتفاقية “الجات” الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى.



وأشار إلى أن السبيل الوحيد لخفض أسعار السيارات هو الاستعانة بالتصنيع أو التجميع المحلى، مع الامتيازات الجمركية التى تقدمها الدولة بهدف تشجيعه.



وأوضح أن جيوشى موتورز تمكنت خلال الفترة الماضية من الحصول على موافقة فاو العالمية لتجميع موديلاتها وطرازاتها بالسوق المحلية، كاشفًا عن بدء عمليات التجميع لأولى طرازات فاو V60 بداية العام المقبل.



كانت شركة جيوشى موتورز تمكنت فى وقت سابق من الاستحواذ على مصنع تمسا لصناعة الأتوبيسات بالعاشر من رمضان، وأنها تقوم حاليًا على استيراد خطوط الإنتاج والمكونات لبدء عمليات الإنتاج فى أقرب وقت ممكن.