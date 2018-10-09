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سيــارات
المصرية وأوتوموتيف تورد ألف سيارة «كادى» لمطار القاهرة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 01:01 م
المصرية وأوتوموتيف تورد ألف سيارة «كادى» لمطار القاهرة
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المصرية وأوتوموتيف تورد ألف سيارة «كادى» لمطار القاهرة
المال-خاص
فازت المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى بمناقصة لتوريد 1000 سيارة كادى لمطار القاهرة.
أشار كريم نجار، المدير التنفيذى للشركة، إلى أن المصرية وأوتوموتيف تمكنت خلال الفترة الماضية من إعادة تفعيل فولكس فاجن التجارية، بعد توقف دام لأكثر من عامين، الأمر الذى مكنها من المشاركة فى الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، والذى انطلقت فعالياته نهاية سبتمبر الماضى.
أوضح أن المناقصة تتضمن توريد سيارات من طراز كادى لخدمة المسافرين من فئة VIP عبر مطار القاهرة على أن تتم عملية التسليم وفقًا لجدول زمنى يمتد 3 أعوام.
كشف نجار عن وجود مفاوضات مع هيئة الإسعاف بهدف توريد سيارات إسعاف، بعد نجاح تجربة توريد 800 سيارة للهيئة منذ قرابة 3 أعوام.
تجدر الإشارة إلى أن المصرية التجارية وأوتوموتيف تستهدف طرح طراز ترانسبورتر خلال 6 أشهر الأولى من العام الجارى، على أن يتم تجهيز سيارة إسعاف محليًا، لصالح المستشفيات الخاصة، وفقًا للتصريحات السابقة التى أدلى بها محمد مراد، مدير عام فولكس فاجن التجارية.
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