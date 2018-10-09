بلتون

المال خاص



كشف مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون القابضة، أن 90% من قيمة طلبات الاكتتاب في الطرح الخاص جاءت من خارج البورصة المصرية.



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمناسبة انتهاء الطرح الخاص، أن السيولة المضخة في الطرح الخاص تعد دليلا على حسن جودة "ثروة كابيتال".





