وزير الكهرباء يكرم رئيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

محمد شاكر 555669

عمر سالم:



قدم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتسيلم درع الوزارة الي الدكتور عدنان أمين، أمين الوكالة الدولية الطاقة المتجددة "إيرينا" خلال مؤتمر التعاون بين هيئة الطاقة المتجددة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.