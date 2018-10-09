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طاقة
وزير الكهرباء يكرم رئيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 12:55 م
محمد شاكر 555669
أخر الأخبار
محمد شاكر 555669
عمر سالم:
قدم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتسيلم درع الوزارة الي الدكتور عدنان أمين، أمين الوكالة الدولية الطاقة المتجددة "إيرينا" خلال مؤتمر التعاون بين هيئة الطاقة المتجددة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
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