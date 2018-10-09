المال خاص



كشف مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون القابضة، ان 50% من طلبات الاكتتاب في الطرح الخاص جاءت من خارج مصر.





وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمناسبة انتهاء الطرح الخاص، أن المؤسسات الأجنبية شاركت بنسبة 35% فيما كانت حصة الخليج بنحو 15%





وأوضح أن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب في الطرح الخاص قد بلغت 21 مليار جنيه.



