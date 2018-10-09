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بورصة وشركات
بلتون: 50% من طلبات الطرح الخاص من خارج مصر
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 12:51 م
بلتون
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بلتون
المال خاص
كشف مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون القابضة، ان 50% من طلبات الاكتتاب في الطرح الخاص جاءت من خارج مصر.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمناسبة انتهاء الطرح الخاص، أن المؤسسات الأجنبية شاركت بنسبة 35% فيما كانت حصة الخليج بنحو 15%
وأوضح أن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب في الطرح الخاص قد بلغت 21 مليار جنيه.
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