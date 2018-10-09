«المصرية وأوتوموتيف» تفاوض «فولكس فاجن» لتجميع «جيتا» محليًا

كريم نجار 77



شريف عيسى



كشف كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية التجارية وأوتوموتيف، ورئيس مجلس إدارة كيان للتجارة والإستثمار، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى وسيات وسكودا، عن إجراء مفاوضات مع فولكس فاجن العالميه لتجميع جيتا محلياً.



أشار نجار فى تصريح لـ«المال»، إلى أن المناقشات تسير فى اتجاه دعم نشاط إنتاج فولكس فاجن، عبر تجميع شريحة السيدان، لا سيما أن تلك الفئة العائلية تهيمن على %80 من مبيعات سوق الملاكى.



قال إن الفترة الماضية قررت فولكس فاجن جروب، اختيار سيات أتيكا لبدء عمليات التجميع المحلى بحلول 2020، على أن يعقبه خوض فولكس فاجن عمليات الإنتاج عبر طراز جيتا، بعد أن قررت الشركة الأم نقل إنتاجها إلى المكسيك، ما تسبب فى حرمانها من الامتيازات والإعفاءات الجمركية المنصوص عليها باتفاقية الشراكة الأوروبية.



كانت فولكس فاجن العالمية قد أعلنت عبر موقعها الرسمى عن استهداف مصر من كاحد الدول المخطط لها لتجميع طرازاتها بافريقيا.



أضاف نجار أن سيات خلال فترة السبعينيات من القرن الماضى، كانت تصنع فى مصر بخطوط إنتاج شركة النصر للسيارات تحت مسمى «إنكا»، موضحًا أن تجميع سيات أتيكا سيفتح الطريق أمام تزايد مبيعات ونمو العلامة التجارية بالسوق المصرية.



كشف عن تبنيه مناقشات مبدئية مع كل من سكودا وأودى، لتجميع طرازاتها فى مصر عقب دخول كل من أتيكا وجيتا حيز الإنتاج الفعلى وفقًا للجدول الزمنى والمقرر بحلول 2020.



أشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى مواكبة التطور العالمى الذى تستهدفه صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن القرار يعد تصحيحًا لأوضاع خاطئة عانى منها سوق السيارات خلال الأعوام الماضية.



وأضاف: أن فولكس فاجن جروب تسعى للتحول إلى أكبر منتج للسيارات الكهربائية فى العالم، مع إعلانها عن خطة طموحة تستهدف تحويل %50 من إنتاجها لكهربائية بحلول 2030.



قال إن 2017 كانت كارثية على سوق السيارات المحلية، بعد أن قرار التعويم، الذى تسبب فى ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب على السيارات، إلا أنه بداية من العام العام الجارى شهدت السوق نموًا واصفًا إياه بالنمو التجريبى.



توقع أن يستمر نمو مبيعات سوق السيارات خلال الأعوام المقبلة، بالتزامن مع وجود بوادر تعافيه من حالة الركود، التى أصابته خلال العام الماضى، ليصل إلى مستويات قياسية فى عدد السيارات المباعة نهاية 2022.



تكهن نجار أن تصل المبيعات الإجمالية لسوق السيارات إلى 110 سيارات ملاكى، بين مجمع محلى ومستورد نهاية العام الجارى، على أن تواصل الارتفاع خلال 2019 بمعدل %25 إلى %30، بإجمالى 140 سيارة ملاكى.



أشار إلى أن السيارات الأوروبية بصفة خاصة مؤهلة لموجة من الخفض فى أسعارها بالتزامن مع التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية، بحلول يناير من العام المقبل، الأمر الذى يعود بالصالح على العميل فى حقه فى الحصول على سيارة أرخص.



بين أن الوقت الحالى الأنسب لشراء سيارة جديدة، لعدد من الأسباب التى من بينها أن غالبية مصنعى السيارات بالفعل تمكنت من بيع إنتاجها من الطرازات بالكامل، وأن وكلاء مصر يعانون بالفعل من أزمة حصولهم على احتياجات السوق المحلية من الطرازات.



بسؤال نجار عن مستقبل توريد مكونات سيارات مصرية لفولكس فاجن جروب، قال إن المفاوضات مازالت مستمرة فى هذا الصدد، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية سواء لقطع الغيار أو أجزاء السيارات.



أشار إلى أن توريد مكونات مصرية الصنع لفولكس فاجن العالمية يسهم فى دعم صناعة السيارات وأجزائها، علاوة عن توفير النقد الأجنبى اللازم لدعم العملة المحلية.