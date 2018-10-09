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عقـــارات
المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى ببورسعيد تواجه أزمة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 12:36 م
الإسكان الاجتماعى
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الإسكان الاجتماعى
المستحقون للوحدات: مساحات البناء تخالف كراسة الشروط.. والمحافظة تنفى
خالد الأسمر
ذكر عدد من المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد أنه يتم إنشاء وحدات المرحلة الثالثة بمساحة تصل إلى 57 مترًا عبارة عن غرفتين فقط وصالة ومطبخ وحمام بخلاف ما تم فى المرحلتين الأولى والثانية.
وأضافوا، على مواقع التواصل الاجتماعى، أنه تم إنشاء وحدات المرحلتين الأولى والثانية من المشروع على مساحة 75 مترا «3 غرف وصالة وحمام ومطبخ».
من جانبها نفت محافظة بورسعيد فى بيان لها الشائعات التى ترددت بشأن المرحلة الثالثة فى المشروع والخاصة بمساحات الوحدات السكنية، وأكدت الالتزام بالتعاقد المبرم مع المشتركين فى المشروع والموقع عليه من كل مشترك بالمساحة المذكورة فى العقد وهى 75 مترا وذلك دون الإخلال بما تم الاتفاق عليه.
كان المستفيدون من المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى قد فوجئوا من أن وحدات الإسكان للمرحلة الثالثة من المشروع والبالغ عددها 10254 وحدة لا تتفق مساحتها مع المساحة المذكورة بكراسة الشروط الخاصة بالمشروع وهى 75 مترا أو حتى إلى الرسم الهندسى المرفق ببيان المحافظة الذى يؤكد أن مساحة الوحدة لا تتعدى 63 مترا، وأكدوا أن المساحات تصل إلى 57 مترا تقريبا وهو ما يخالف المساحة المذكورة بكراسة الشروط.
وعلى جانب آخر أكد بيان رابطة إسكان بورسعيد أن المساحة الواردة فى استمارة الإسكان الاجتماعى بمراحلها الثلاث صافى مساحة تقريبية 75 متر نظام 3 غرف مغلقة وليست مساحة 57 مترا كما يتم التنفيذ فى الوقت الحالى.
يذكر أن 13000 من شباب محافظة بورسعيد استحقوا لوحدات الإسكان الاجتماعى فى مرحلتها الثالثة والتى تبلغ 10254 وحدة بعد أن انطبقت عليهم الشروط.
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