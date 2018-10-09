EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
صندوق النقد: مشاركة المرأة في سوق العمل المصرية ترفع الناتج المحلي 60%
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 12:26 م
صندوق النقد 87
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو لكثير من البلدان المصدرة للطاقة
صندوق النقد يتوقع %5.3 نموًا للاقتصاد المصرى
صندوق النقد 87
سمر السيد
خلصت أبرز نتائج التقرير التي أصدرها صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء عن أن مشاركة المرأة في سوق العمل، تجلب مهارات جديدة لمكان عملها، مرجحاً أن يكون التنوع بين الجنسين مفيدا لنمو الإنتاجية.
وقال التقرير الصادر تحت عنوان: "المكاسب الاقتصادية من مشاركة المرأة في العمل: آليات جديدة وأدلة جديدة"، إن هناك علاقة بين مدى نمو الإنتاجية الملاحظ في بلد ما وتقدم ذلك البلد ذلك تجاه تعزيز مشاركة القوي العاملة النسائية "FLFP" ودلل على ذلك بعدد من الحالات من بينها أيرلندا التي اعتبرها حالة ناجحة إذ نما فيها معدل مشاركة المرأة بنحو 20 نقطة مئوية منذ عام 1990 ما ساهم في تحقيق مكاسب قوية في الإنتاجية.
وأضاف أنه لو رفعت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدل مشاركة النساء بالعمل بقدر ما فعلت أيرلندا خلال العقود القليلة الماضية، فإنه من المحتمل أن يتم تعزيز نمو إنتاجيتها بنحو 0.4 نقطة مئوية في السنة .
وذكر أنه في البلدان التي نما فيها معدل مشاركة النساء بسرعة كالبرازيل أو جمهورية الدومينيكان منذ أوائل التسعينات كان توظيف المرأة فيها مدعومًا بقطاع خدمات موسع، ما رفع من دوره في توليد حوالي نصف الوظائف في الاقتصاد.
وقال التقرير إن مشاركة القوى العاملة النسائية بمصر كانت راكدة أوائل التسعينات، حيث شاركت نحو 16 % فقط من النساء في سن العمل في سوق العمل وقطاع الخدمات الذي وصفه بأنه بالكاد يدعم نصف العمالة في الاقتصاد، مشيراً إلى أن العوائق التي تعترض مشاركة المرأة تعادل معدل ضرائب إضافي يبلغ حوالي 50٪ من دخل عمل المرأة.
وأكد أنه من شأن إزالة مثل هذه العوائق أن يحسّن الرفاهية بنسبة 25 % ويمكن أن تساهم المشاركة الكاملة للذكور والإناث في القوة العاملة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 60 %.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا