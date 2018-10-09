صندوق النقد 87

سمر السيد



خلصت أبرز نتائج التقرير التي أصدرها صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء عن أن مشاركة المرأة في سوق العمل، تجلب مهارات جديدة لمكان عملها، مرجحاً أن يكون التنوع بين الجنسين مفيدا لنمو الإنتاجية.



وقال التقرير الصادر تحت عنوان: "المكاسب الاقتصادية من مشاركة المرأة في العمل: آليات جديدة وأدلة جديدة"، إن هناك علاقة بين مدى نمو الإنتاجية الملاحظ في بلد ما وتقدم ذلك البلد ذلك تجاه تعزيز مشاركة القوي العاملة النسائية "FLFP" ودلل على ذلك بعدد من الحالات من بينها أيرلندا التي اعتبرها حالة ناجحة إذ نما فيها معدل مشاركة المرأة بنحو 20 نقطة مئوية منذ عام 1990 ما ساهم في تحقيق مكاسب قوية في الإنتاجية.



وأضاف أنه لو رفعت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدل مشاركة النساء بالعمل بقدر ما فعلت أيرلندا خلال العقود القليلة الماضية، فإنه من المحتمل أن يتم تعزيز نمو إنتاجيتها بنحو 0.4 نقطة مئوية في السنة .



وذكر أنه في البلدان التي نما فيها معدل مشاركة النساء بسرعة كالبرازيل أو جمهورية الدومينيكان منذ أوائل التسعينات كان توظيف المرأة فيها مدعومًا بقطاع خدمات موسع، ما رفع من دوره في توليد حوالي نصف الوظائف في الاقتصاد.



وقال التقرير إن مشاركة القوى العاملة النسائية بمصر كانت راكدة أوائل التسعينات، حيث شاركت نحو 16 % فقط من النساء في سن العمل في سوق العمل وقطاع الخدمات الذي وصفه بأنه بالكاد يدعم نصف العمالة في الاقتصاد، مشيراً إلى أن العوائق التي تعترض مشاركة المرأة تعادل معدل ضرائب إضافي يبلغ حوالي 50٪ من دخل عمل المرأة.



وأكد أنه من شأن إزالة مثل هذه العوائق أن يحسّن الرفاهية بنسبة 25 % ويمكن أن تساهم المشاركة الكاملة للذكور والإناث في القوة العاملة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 60 %.



