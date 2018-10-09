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اقتصاد وأسواق
صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو لكثير من البلدان المصدرة للطاقة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 12:20 م
صندوق النقد 87
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صندوق النقد يثبت توقعاته للنمو العالمي عند 3.7% العام الحالي
صندوق النقد 87
سمر السيد:
رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لكثير من البلدان المصدرة للطاقة في مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، في ضوء ارتفاع أسعار النفط، مع خفض توقعات النمو للأرجنتين والبرازيل وإيران وتركيا وبلدان أخرى انعكاساً لعوامل تخص كل بلد، إضافة إلى زيادة ضيق الأوضاع المالية، والتوترات الجغرافية السياسية، وارتفاع فواتير استيراد النفط.
وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أن يشهد النمو بعض التراجع في الصين وعدد من الاقتصادات الآسيوية في عام 2019، عقب الإجراءات التجارية المعلنة مؤخراً.
وقال إنه بعد العامين القادمين، مع سد فجوات الناتج واستمرار مسيرة العودة إلى أوضاع السياسة النقدية العادية، من المتوقع أن ينخفض النمو في معظم الاقتصادات المتقدمة إلى مستوى المعدلات الممكنة – أقل بكثير من المتوسطات المحققة قبل الأزمة المالية العالمية التي مر عليها عشر سنوات، ويأتي انخفاض معدلات النمو على المدى المتوسط متأثراً بعوامل أساسية تتمثل في تباطؤ الزيادة العددية للسكان في سن العمل ومكاسب الإنتاجية الباهتة حسبما تشير التوقعات.
وأضاف أنه سوف ينخفض النمو في الولايات المتحدة مع البدء في سحب إجراءات التنشيط المالي عام 2020، وهو وقت يُتوقع أن تكون فيه دورة التشديد النقدي عند مستوى الذروة، وسيظل النمو قويا في الصين لكنه من المتوقع أن ينخفض بالتدريج.
وأوضح كما تظل الآفاق المتوقعة دون المتوسط في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، خاصة بالنسبة لنصيب الفرد من النمو، وهو ما يشمل البلدان المصدرة للسلع الأولية التي لا تزال تواجه احتياجات كبيرة على صعيد الضبط المالي أو ترزح تحت وطأة الحرب والصراع.
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