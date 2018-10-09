العقارات المصرية تفتقد الحياة رغم جودة المنتجات وقوة القطاع



■ %25 انخفاضًا فى عدد الكيانات الإماراتية المشاركة

■ ازدحام باليوم الأخير للمعرض وانعقاده للمرة الأولى وسط الأسبوع أثر على التوافد

■ نائب وزير الإسكان يتواصل مع العملاء ويشرح خريطة المشروعات الكبرى

■ العرب يشيدون بالمنتجات وينتقدون ضعف التسويق

■ مستثمرون: ضرورة الاهتمام بخدمة الصيانة وما بعد البيع



بدور إبراهيم



يبدو أن العقارات المصرية التى تم عرضها بمعرض سيتى سكيب دبى 2018 افتقدت الحياة، وفق عدد من الرواد الذين أكدوا أنه رغم قوة المشروعات وجودة المنتجات، فإن هناك تحديات عدة واجهت آلية التسويق وتفعيل الإقبال الشرائى وأخرى تتعلق بآلية العرض من قبل الشركات.



جاء ذلك أثناء رصد «المال» خلال تغطيتها معرض سيتى سكيب دبى 2018، الكواليس الكاملة لفعاليته ومشاركة مصر بجناح يضم وزارة الإسكان وأكثر من 18 شركة تطوير عقارى للمرة الأولى.



وكشفت التغطية بالحديث مع مطورين عقاريين ورواد من جنسيات مختلفة عن إيجايبات وسلبيات النسخة الأخيرة من المعرض الذى انتهت فعالياته الخميس الماضى.



وأكدت الآراء انخفاض أعداد الشركات الإماراتية الحريصة على المشاركة دوريًا وسنويًا بنسبة %25، وأرجعوا ذلك إلى هدوء الأوضاع الشرائية والإقبال على العقارات بالعديد من الدول منها دبى.



كما اعتبروا أن توقيت سيتى سكيب فى العام الحالى يعد الأغرب، إذ يقام عادة فى أيام العطلات الأسبوعية إلا أنه تمت إقامته فى منتصف الأسبوع بما لم يتح فرصة لقطاع كبير من العملاء زيارة المعرض خاصة أن مواعيده تنتهى بالسابعة مساء فلم تستطع شريحة كبيرة من العملاء وخاصة المصريين العاملين بالخارج التواجد بالكثافة المطلوبة.



وشدد عدد كبير من العملاء على مفاجأتهم بوجود جناح مصرى بالمعرض، فلم يتم عمل أى دعاية من قبل الشركة المنظمة للجناح المصرى سواء بشوارع دبى أو خارج المعرض.



ورغم نقص الدعاية تمتع الجناح المصرى بإقبال متوسط من جانب العملاء الأجانب والعرب، مقارنة بكون تلك المشاركة هى الأولى له، وأعرب العملاء عن عدم توقعهم وجود مشروعات بذلك الحجم فى السوق المصرية وأشاروا إلى أن المشروعات المحلية الأفضل والشركات المتواجدة الأكثر عددًا.



وتتطلب مشاركة مصر فى المعارض الدولية المقبلة التركيز على التزام الشركات المنظمة بعمل الدعاية الكافية وكذلك اختيار مواقع أكثر تميزًا، وفق آرائهم.



ورغم كون موقع الجناح المصرى إستراتيجيًّا داخل المعرض يقع ببدايته وتمت زياراته من قبل ولى عهد دبى هو والجناح الإماراتى فقط، فإن المواقع الأكثر تميزاً تقع غالبا بالمنتصف وهى التى تتمتع بزيارة أكبر قدر من العملاء والرواد لقربها من ساحات انتظار السيارات.



وحرص نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المهندس خالد عباس على تفقد الجناح المصرى لحظة بلحظة والتواصل مع جميع الشركات المتواجدة والعارضين وكذلك العملاء، كما قام فى بعض الأحيان بشرح المشروعات الكبرى والمدن الجديدة التى تتواجد بها هيئة المجتمعات العمرانية بالمعرض مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية.



واتبعت هيئة المجتمعات وشركة سيتى إيدج أحدث الأساليب فى عرض المشروعات وقامت الأخيرة بالاستعانة بعارضتين تتوليان تصوير كارت دخول العميل والتواصل مع إدارة سيتى سكيب لاتخاذ البيانات الشخصية الخاصة به للتواصل دوريًا معه بعد المعرض وطرح المشروعات الجديدة والعروض عليه أولا بأول بما يسهم فى تكوين قاعدة جديدة من العملاء.



وتمتعت أجنحة بعض الشركات المصرية بإقبال واستطاعت لفت أنظار العملاء ومنها شركة طلعت مصطفى القابضة.



وبحسب شركات مشاركة شهد اليومان الأول والثانى بالمعرض هدوءًا نسبيًا من قبل العملاء، بينما شهد اليوم الأخير ازدحامًا حتى ختام الفعاليات لكونه تزامن مع نهاية الأسبوع.



وقيم رواد المعرض المعتادين وعدد من الشركات نجاح مشاركة مصر ووزارة الإسكان بنسبة %60 والتى تعد نسبة جيدة نظرًا لكونها الأولى والظروف التى تزامنت مع المعرض وتوقيت إقامته والذى يجعل العملاء يتساءلون عن أسباب إقامته وسط الأسبوع.



ويعتبر معرض سيتى سكيب دبى من أغلى المعارض من حيث تكلفة القيمة الإيجارية للمتر للشركات المشاركة.

وتتطلب مشاركة الدولة فى السنوات المقبلة أيضًا الاهتمام والمراقبة للمنتجات وآليات العرض من قبل الشركات للتأكد من وجود عقارات قابلة للتصدير فعليا وتتناسب مع متطلبات العميل الأجنبى.



وأعرب محمد إسماعيل مصرى مقيم فى دبى، ومن الحاجزين بمشروع بيت الوطن بالقاهرة عن انبهاره بالجناح المصرى وطريقة عرض المشروعات رغم المشاركة الأولى إلا أنه انتابته حالة من الضيق نتيجة عدم التواصل مع الحاجزين من قبل بيت الوطن من الوزارة والرد على الاستفسارات، وكذلك عدم توصيل المرافق إلى المشروع حتى الآن.



وأضاف أنه تسلم قطعة الأرض بعد 3 سنوات وكان قد تقدم عليها فى 2015 وملتزم بسداد الأقساط بصورة دورية وفقًا للجدول المحدد.



وأشار إلى ضرورة خلق قنوات للتواصل والاستماع إلى شكاوى المواطنين، لافتًا إلى أنه يتم دفع مبالغ مالية كبيرة ثمنا لتلك الأراضى من قبل المصريين العاملين بالخارج.



وشدد على ضرورة احترام التعاقدات ومواعيد التسليم والانتهاء من المرافق لتدعيم الثقة بين الدولة والعملاء المصريين والاجانب.



فيما أكد محمد عبيد مواطن إماراتى أن المشروعات المصرية تتسم بالجودة والتميز من حيث الإنشاءات والمواصفات فى التنفيذ، إلا أن مشكلات نقص الخدمات وعدم الاهتمام بالصيانة وخدمة ما بعد البيع للمشروعات تظل إحدى السلبيات.



وكشف عن رغبته فى الشراء بمصر ولكنه متخوف من تكرار تجربة أحد أصدقائه المالك لوحدة بأحد المشروعات الكبرى بالقاهرة الجديدة، إذ يعانى رغم حصوله على الوحدة من سنوات طويلة من بُعد الكومباوند عن الخدمات الرئيسية من المولات الكبرى والخدمات الترفيهية وغيرها بما يسهم فى إحجام الأسرة عن الذهاب للمشروع، وكذلك ضعف نسب الإشغال ووجود وحدات كثيرة غير مشطبة بما يسهم فى جلب الحيوانات الضارية والحشرات فى بعض الأحيان، لافتا لضرورة الاهتمام بخدمات ما بعد البيع والصيانة للوحدات من قبل الشركات.



وأشار عبدالحكيم الدغالى، من الإمارات إلى أنه حصل على وحدة منذ ما يزيد على 10 سنوات فى مصر فى مدينة الشروق وكان أبرز السلبيات فى الكومباوند هو عدم اكتمال الخدمات وتأخر إنجازها حتى بعد تسليم الوحدات السكنية بما أضر بقاطنى المشروع والإشغال، مشيرًا إلى ضرورة أن تسبق الخدمات السكن.



ولفت إلى أن الاستثمار فى مصر مربح، كما أن الاستقرار الأمنى والسياسى يزيد ميزتها التنافسية عن الأسواق الأخرى.



فيما أكدت مستثمرة سورية، تقيم فى دبى، أنه رغم جودة المشروعات المطروحة، فإن الشركات المصرية تفتقر إلى أفراد مبيعات على مستوى عال من قبل الشركات العارضة، موضحة انها تجولت بالجناح المصرى وظلت لأكثر من ربع ساعة متواصلة بأحد أجنحة الشركات العقارية الكبرى لم تجد أى اهتمام أو سؤال عن طلباتها من قبل أفراد المبيعات، فى حين أن دخولها أى جناح لدول أقل ومنها الهند تجد العديد من أفراد الشركة فى استقبالها ومهتمين بعرض كامل المشروعات بأساليب السداد ومدد التنفيذ.



وأشارت إلى أن تلك السلبية تسهم فى التأثير على إقبال العملاء الأجانب وحرمان مصر من حجم استثمارات كبرى، فيجب الاستعانة بفريق مبيعات جيد ومراقبته من قبل العارضين، مؤكدة ان الهدف من المشاركة الخارجية هو الترويج للعقار المصرى وإدخال عملة صعبة تحتاج إليها البلاد لدعم الاقتصاد.



وشددت على أن العميل الأجنبى والعربى يتوقف قراره بالشراء على الثقة والإقناع من قبل العاملين بالشركات عن جودة المنتج والمزايا ومواعيد التسليم وشرح كامل الظروف المحيطة به من المرافق والبنية الأساسية وقربه من المطار وظروف الطقس وغيرها.



فيما قال إسلام حجازى، مهندس مصرى مقيم فى دبى، إنه لم يتوقع مشاركة مصر بجناح مثلما قامت به فعليا بما يدل على اهتمام الدولة بالاستثمار العقارى وتطور الفكر التسويقى.



وأوضح أن العرض من قبل الشركات جيد ويدل على امتلاك السوق المصرية فرص استثمارية كبيرة.