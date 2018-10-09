فوضى صراع الكبار.. تهدد أمن العالم

شريف عطية

تبدو روسيا وأميركا كأنهما بصدد تقارب الأدوار إلى غير ما كانتا عليه من تناقض قبل انتهاء الحرب الباردة مطلع تسعينيات القرن الماضى، إذ حين تتخلى روسيا «المنفتحة» عن سابق أيديولوجيتها السوفيتية المتقوقعة وراء «الستار الحديدى».. سعياً نحو صداقات جديدة لا تحكمها سوى المصالح عوضاً عن المبدئية «الأممية»، كما وتندفع أميركا «البرجماتية» فى سبيل دعم مركزها الداخلى إلى حد الاستغناء عن حماية حلفائها القدامى.. إلا بالمقابل المادى، وكأنها باتت مثل (الشرطى مفتول العضلات) يقدم خدماته بالأجر لمن يدفع الثمن، خاصة أن سابق خوفها الجامح من الشيوعية (الغابرة).. لم يعد مبرراً راهناً، لكى تقدم خدماتها بالمجان فى سبيل مكافحتها حتى لو تطلب هذا الأمر مجاراتها فى السابق للمنظومة الشيوعية فى تبنى الديكتاتوريات بنفس أسلوبها، ذلك فيما أصبح على روسيا أن تقتبس عن (صديقتها) اللدود.. برجماتيتها إلى حين وبهدف ملء الفراغ المتوقع عن الانحسار الأميركى التدريجى، لأسبابه، عن مناطق نفوذها التقليدية، ذلك عبر مسعيين إمبرياليين لا اختلاف بينهما سوى فى طرق الاقتراب إلى أهدافهما الإمبراطورية.



إلى ذلك، وفى سياقه، من الطبيعى أن يحذر الرئيس الأميركى السعودية لأن تقاتل حروبها الخاصة.. أو أن يدفعوا لنا ثروة مطلقة لحمايتهم»..إلخ، كما من الطبيعى بالنسبة لموسكو أن تبدأ جهودا هادئة من أجل فتح قنوات اتصال بين تل أبيب وطهران بهدف لعب دور الوسيط لتوظيف حدة التوترات بينهما -لصالحها - فى سوريا التى تسلمت مؤخراً منظومة صواريخ «إس 300» من روسيا، وهو ما يعنى ضمناً استمرار قبول السياسة الأميركية بالهيمنة الروسية على سوريا.. بما فى ذلك تقييد حرية إسرائيل فى المواجهة مع الوجود الإيرانى على حدودها، الأمر الذى يؤكد دور روسيا النفعى فى الخريطة الإقليمية الكبرى شرق الأوسطية، أما على المستوى الدولى فقد أعلن الرئيس الأميركى «عملياً» فى خطابه بالأمم المتحدة 25 سبتمبر الماضى.. انسحابه من النظام العالمى الذى أنشأته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، نزولاً على اتجاهات اليمين المحافظ الشعبوى الذى تحاول أوروبا الوقوف فى مواجهته دون جدوى حتى الآن، ذلك فيما يعانى الاقتصاد الروسى أوضاعاً سيئة.. نتيجة الإفراط فى بلوغ سياساته أمجاد الهوية .. من خلال ما تسمى الديمقراطية (الشمولية)، فى الوقت الذى باتت فيه الديمقراطية (المثالية) عُرضة لانقلاب ذاتى على مشروعها التاريخى فى الغرب الأوروبى والأميركى على حد سواء، وحيث يعلن الأمين العام للأمم المتحدة سبتمبر الماضى.. أن الثقة بالنظام العالمى الذى يستند إلى القوانين الدولية قد بات «عند حافة الانهيار»، وأن «التعاون الدولى أصبح أكثر صعوبة».



إلى ذلك التنافس البرجماتى- لو جاز التشبيه- بين الدول العظمى- بالتحديد أميركا وروسيا، لاكتساب منافع جيو اقتصادية على حساب الآخر، سواء فى الشرق الأوسط أو فى المحور الآسيوى Asian pivot (المحيطين الهندى والهادئ).. إلخ، تتبدل التحالفات لتتشكل (مثالاً) من جديد فى شبه الجزيرة الكورية.. وبين الهند والصين.. إلى بروز تكتلات إقليمية مستحدثة مثل مجموعة دول بريكس أو منظمة شنغهاى للتعاون أو التكتل العربى مجدداً +6 2، ناهيك عن مساع تجريبية عبر تعدد مؤتمرات القمة بين موسكو وواشنطن وبكين ونيودلهى.. إلخ، للتوصل من عدمه إلى قواسم نفعية مشتركة فيما بين أكثر العواصم المرشحة حظاً لقيادة النظام الدولى الثلاثى أو متعدد القطبية، من المرجح أن يكون خصما من رصيد الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة، وأمنها، ذلك من بعد أن باتت الحاجة لتشكيل نظام عالمى غير أحادى أكثر إلحاحاً.. فى ضوء الفاعلية الواهنة للأحادية أو الثنائية القطبية (السابقتين) على السواء.. مما وضع العالم فى مهلة انتقالية حرجة من اللا قطبية، تزداد فيها الفوضى وتغيب عنها الرؤى المستقبلية الواضحة.



لقد شهدت لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة.. تربص القوى الكبرى بعضها ببعض، إذ تتهم الولايات المتحدة الصين بمحاولات إزاحة «ترامب» عن منصبه من خلال تدخلها فى الانتخابات الأميركية التشريعية نوفمبر المقبل، ورغم تنديد بكين بهذه الاتهامات.. فإن البنتاجون يجدد اتهامه للصين بأنها تشكل خطراً متزايداً على صناعة الدفاع الأميركية.. إلخ، ما يزيد من حال التوتر بين البلدين.. القائمة بالفعل فى ظل حرب تجارية مريرة بين أكبر اقتصادين فى العالم، الأمر االذى ينطبق كذلك على العلاقات الأميركية مع الروس الذين تمتد صواريخهم- فى مواجهة حصار العقوبات الأميركية- إلى الشرق الأوسط.. وفى عقد صفقة سلاح ضخمة مع الهند التى تتقارب بدورها خلال اجتماعات قمة مع الصين.. وما إلى ذلك من تحركات جيواستراتيجية متغايرة بين القوى الكبرى، لو لم يتم ضبط اتجاهاتها.. فسوف تؤدى إلى فشل العالم فى بناء نظام عالمى جديد، عوضاً عن اللا نظام القائم راهناً، إلا ربما بعد حروب قد تكون نتائجها وخيمة على أمن العالم.

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