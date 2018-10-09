مدير المهندسين العسكريين يتفقد الدائري الأوسط و محور روض الفرج





تفقد اللواء حسن عبد الشافى مدير ادارة المهندسين العسكريين يرافقه اللواء عماد سعفان مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب مشروع الطريق الدائرى الأوسط بمنطقة تقاطعات حلوان بطول 5 كم الذي تنفذه الشركة تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .ويعد هذا المشروع من أهم المحاور التي يجرى تنفيذها كمحور عرضي يربط بين طريق العين السخنة وطريق مصر الفيوم الصحراوي.وأكد صلاح أنه يجرى العمل فى هذا المشروع الذى يتكون من 4 قطاعات يشمل القطاع الأول منها نفق تقاطع الدائرى الأوسط مع طريق الأوتوستراد بطول 60 م وعرض 55م ويضم 5 حارات مرورية في كل إتجاه ويتم تنفيذه بنظامي حائط من الخوازيق المتقاطعة الذي يرتكز عليها سقف النفق بالداخل ونظام الحوائط الساندة المرتكزة على الخوازيق خارج النفق.كما أن القطاع الثانى عبارة عن كوبرى تقاطع الدائرى الأوسط مع خط مترو الأنفاق بطول 750 م (شاملة مطلع وعدد 2 منزل بطول 525 متر) وعرض 45 م ويتم تنفيذه بنظام الباكيات الصندوقية اضافة إلى باكية معدنية بطول 60 متر أعلى مترو الأنفاق.و يشمل القطاع الثالث تنفيذ كوبرى المساكن (عزبة الوالدة ) بطول 1250م (شاملة عدد 2 مطلع وعدد 2 منزل) وبعرض 45م ويضم 4 حارات مرورية في كل اتجاه أعلي شارع النصر للسيارات ويتم تنفيذه بنظام الكمرات سابقة الصب.والقطاع الرابع عبارة عن كوبرى تقاطع الدائرى الأوسط مع نهرالنيل بطول 590 م ويضم عدد 4 حارات مرورية ومطلع ومنزل بطول 525 متر في كل إتجاه لربط طريق الفيوم الصحراوى بالأوتوستراد وعرض 45م ويتم تنفيذه بنظام العربات المتحركة .كما شملت الجولة زيارة المرحلة الثانية لمشروع محور روض الفرج و الذى يجرى حاليا تنفيذ قطاع النيل الشرقى منه بمنطقة المظلات حيث يتم انشاء أعرض كوبرى ملجم فى العالم ويضم الكوبري أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل تصل إلى 300 متر ويرتكز الكوبري الملجم علي 6 أعمدة ثلاث أعمدة بالجهة الشرقية ومثلهم بالجهة الغربية بارتفاع 100 مترترتكز على قاعدة تضم 80 خازوق بقطر 2 متر وبعمق 46 متر و يتحمل الكوبرى أوزاناً تصل إلي 120 طن وسوف يسجل الكوبري الملجم فى موسوعة جينس لكونه أعرض كوبرى فى العالم.