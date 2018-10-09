1.4 مليار جنيه حجم مبيعات شهادة أمان خلال 7 شهور

الشاذلى جمعة:



نجحت البنوك الأربعة التى تقوم بتسويق وبيع شهادة أمان وهى منتج مشترك مع شركة مصر لتأمينات الحياة فى تحقيق 1.4 مليار جنيه للشهادة خلال 7 شهور منذ إطلاقها.



كشف محمد مصطفى، رئيس قطاع الشئون الاكتوارية بشركة "مصر" لتأمينات الحياة أن شركته سددت 10 ملايين جنيه تعويضات لـ232 حالة وفاة حتى الآن مشيرآ إلى أن حجم عملاء هذه الوثيقة مليون عميل.



وتبدأ شهادة "أمان من 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصي 2500 جنيه بكافة البنوك المصدرة لشهادة أمان المصريين - الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى- ويحق للأشخاص الطبيعيين المصريين من سن 18حتى 59 سنة شراؤها وهى شهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.



ويتم قصر شراء تلك الشهادات علي العميل بصفته الشخصية ولا يجوز الشراء بتوكيل أو على سبيل الهبة والتبرع وكذا عدم إصدار شهادات مشتركة.



وتدر الشهادة عائد ثابت طوال مدة الشهادة ويستحق صرفه في نهاية المدة على حساب العميل/ بطاقة الدفع مقدماًPrepaid أو محفظة Mobile Wallet للعملاء الجدد غير المحتفظين بحسابات طرف فروع البنك الاهلي المصري مخصوما منه قيمة أقساط التأمين، ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات و كذا إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها.



وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل (القيمة الاسمية + العوائد المتبقية بعد خصم قيمة الأقساط " إن وجدت" ) ويمكن استردادها فى أي وقت وفقاً ورغبة العميل بقيمتها الاسمية (القيمة التي تم شراء الشهادة بها ) فقط دون الالتزام بفترة 6 شهور ، على أن يتم إضافة تلك القيمة للعميل على بطاقة الدفع مقدماً Prepaid أو محفظة Mobile Wallet أو حساب العميل ( إن وجد).



وتقدم الشهادة مزايا اضافية وثيقة تامين علي الحياه للعميلو يتم تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة وبدون كشف طبى وتسقط وثيقة التأمين حالة قيام العميل باسترداد الشهادة ، أو بلوغ العميل سن الـ 60.



وتسري وثيقة التأمين على الحياة على عملاء شهادات أمان المصريين اعتباراً من تاريخ شراء الشهادة وحتى بلوغ العميل سنة الـ 60 وبعد ذلك تسقط وثيقة التأمين ، على أن يتم إضافة إجمالى مبلغ العائد الخاص بالشهادات حالة بلوغ العملاء سن الـ 60 خلال الفترة المتبقية حتى تاريخ استحقاق الشهادة فى ضوء عدم سداد أقساط تأمينيه له عن تلك الفترة.

