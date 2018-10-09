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بورصة وشركات
راية تتفق مع التجاري الدولي على توريق مديونيات لشركاتها
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 12:17 م
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
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شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
مصطفى طلعت
وقعت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية اتفاق مبدئي مع البنك التجاري الدولي لتوريق جزء من محفظة مديونيات ومستحقات آجلة لـ 3 شركات تابعة عن طريق تاسيس شركة ذات غرض خاص يتم حوالىة محفظة التوريق لها.
وذكرت راية في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم الثلاثاء أنه سيتم الافصاح عن توقيع العقود النهائية او اتخاذ اجراءات اخرى تتعلق بعملية التوريق المشار اليه وفقا لقواعد الشفافية والافصاح.
يذكر ان الشركة سجلت صافي ربح بقيمة 17.1 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الجاري مقابل ارباح بنحو 55.5 مليون جنيه أرباح الفترة المماثلة من 2017.
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