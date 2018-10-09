بنوك استثمار: «المصرية للتكرير» يقود القلعة لطفرات فى الربحية

المصرية للتكرير



■ النعيم: 2.7 مليار دولار أرباحاً مستقلة العام الأول للتشغيل



منى عبد البارى



يتوقع بنوك استثمار أن بدء القلعة القابضة فى تشغيل مصنع الشركة المصرية للتكرير أو ما يٌعرف بمصفاة مسطرد، يؤمن للشركة طفرات ربحية تساعدها على سداد مديونياتها، مشيرة إلى أن التحسن المتوقع للأرباح لن يظهر مردوده على القوائم المالية للشركة، إلا بعد انتهاء النصف الأول من 2019.



خلال النصف الأول من العام الحالى أحرزت القلعة نتائج مالية قوية، تحولت بها للربحية، بصافى أرباح مجمعة 233 مليون جنيه، مقارنة بصافى خسارة 3.67 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضى، مدعومة بأداء قطاعات الطاقة، والتعدين، والأسمنت، فيما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 6.2 مليار جنيه.



دعم هذه النتائج إيرادات شركة طاقة عربية، التى سجلت 2.5 مليار جنيه، وقطاع الأسمنت بشركة أسيك القابضة بإيرادات 1.29 مليار جنيه، والوطنية للطباعة بقيمة مليار جنيه.



بلغ صافى أرباح شركة طاقة عربية 65 مليون جنيه، مدعومة بمكاسب افتتاح 3 محطات جديدة فى يونيو 2018، مع مضى الحكومة قدما فى مواصلة خطتها رفع الدعم عن الطاقة.



يبدو أن المردود المادى المعتبر للطاقة دفع القلعة لتخصيص 8 مليارات جنيه خلال لشركة طاقة 3 أعوام المقبلة لتمويل توسعات الشركة، وفقا لما أعلنته الشركة الأم بقوائمها المالية.



كما تدرس القلعة زيادة حصتها بمشروع المصرية للتكرير، الذى سجلت نسبة اكتماله %98، ويتوقع بدأ التشغيل التجريبى له نهاية العام الحالى.



وصف بنك استثمار النعيم ما تحققه القلعة مع بدء التشغيل الفعلى المصرية للتكرير الربع الأول من العام المقبل بعد تأجيل عامين بالانطلاقة غير المسبوقة، متوقعا إيرادات غير مجمعة بعد تشغيل المشروع بقيمة 2.7 مليار دولار، وأرباح قبل الاستقطاعات (قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) بقيمة 678 مليون دولار خلال العام بالكامل.



يرى بنك الاستثمار أن مكاسب القلعة يدعم تابعتيها المصرية للتكرير وطاقة عربية، مع اتجاه البلاد لإعادة إحياء قطاع الطاقة، واستمرار جهود الحكومة نحو رفع الدعم عن الغاز والكهرباء، وخفض واردات الدولة من منتجات النفط المكرر إلى جانب التحول تدريجيًا نحو استخدام الغاز الطبيعى (بدلاً من الغاز النفطى المسال) فى الوحدات السكنية، وارتفاع أسعار النفط الخام.



ينتج عن كل ارتفاع أو انخفاض بقيمة دولار فى سعر برميل النفط، فى المتوسط تذبذب 1.8 مليون دولار فى حصة القلعة القابضة، فى أرباح المصرية للتكرير قبل الاستقطاعات.



من المرتقب أن تواصل طاقة عربية أدائها الإيجابى على المدى المتوسط، بفضل رفع الدعم على الطاقة إلى جانب زيادة التركيز على الغاز الطبيعى (بدلاً من الغاز النفطى المسال) ومن المتوقع أن تسجل أرباح شركة طاقة عربية معدل نمو سنوى مركب بنسبة %11.4 على مدار 5 أعوام.



تشكل المصرية للتكرير النسبة الأكبر من إجمالى أصول القلعة بحوالى %47، يليها طاقة عربية بنسبة %26، وجذور %13 (بما فى ذلك مزارع دينا وأراضيها غير مطورة)، وفقا لبنك الاستثمار.



يرى على عفيفى، محلل ببنك استثمار بلتون، أن تشغيل مشروع المصرية للتكرير سيدعم ربحية القلعة فضلا عن المساهمة بشكل قوى فى سداد مديونياتها، كما توقع استقرار أرباح الشركة فى النصف الثانى من العام الحالى، بدعم قطاعى الطاقة والتعدين أيضا.



وبلغت ديون القلعة القابضة المجمعة 53.24 مليار جنيه فى النصف الأول من 2018، تستحوذ ديون المصرية للتكرير على %80 منها، بقيمة 42.53 مليار جنيه.



يقول بنك استثمار فاروس، إن بداية العمليات التشغيلية للشركة المصرية للتكرير يدعم عودة القلعة الإيجابية إلى تسجيل أرباح، إلا أن بنك الاستثمار أشار فى الوقت نفسه إلى أنه رغم تحول الشركة للربحية فى النصف الأول من 2018 يعتقد تسجيلها خسائر تشغيلية، على مدى الأرباع الثلاثة المقبلة، التى تعززها الأرباح غير النقدية.



تتوقع إدارة القلعة تسجيل أرباح غير نقدية، 2.5 مليار جنيه تتعلق بحزمة قروض، عند التوصل لقرار ببيع شركة أفريكا ريل وايز أو تصفيتها.



يقول فاروس إن بدء العمليات التجارية لمصفاة مسطرد، الأمر الأكثر أهمية لدعم قدرة الشركة على تعزيز ربحيتها، لافتا إلى أن نتائجها فى النصف الأول جاءت أدنى من توقعاته السابقة على المستوى التشغيلى، إلا أن موقف الشركة مازال إيجابيا، مشيرا إلى أن الأمر الأهم حاليا تشغيل المصرية للتكريرن وأنه حتى هذا الحين تكون التوصية محايدة للسهم، عند مستوى 3 جنيهات.



كان أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة القلعة قال فى حوار سابق مع “المال”، إن مشروع «المصرية للتكرير» يٌعد أضخم مشروعات مجموعة القلعة، ويُعتمد عليه لإحداث نقلة كبرى فى أدائها المالى خلال الأعوام المقبلة.



من المخطط أن تدخل فى مرحلة الإنتاج التجريبى للمشروع نهاية العام الحالى، وتوقع هيكل أن يتم التشغيل الكامل، مع نهاية الربع الأول من 2019، وأن يظهر تأثيرها، فى القوائم المالية المستقلة والمجمعة، لنتائج أعمال الربع الثالث من العام نفسه.



يبلغ إجمالى تكلفة مصفاة مسطرد 4.273 مليار دولار، منها 1.386 مليار حقوق ملكية، والباقى قروضًا، وتقوم فكرة المشروع على الحصول على 4.7 مليون طن مازيوت سنويا من مصفاة شركة القاهرة لتكرير البترول المتاخمة، وتحويلها عبر سلسلة من العمليات إلى 4.655 مليون طن من المنتجات فائقة الجودة أبرزها السولار بواقع 2.255 مليون طن، ووقود الطائرات 599 ألف طن، والبنزين 315 ألف طن، والفحم البترولى 453 ألف طن وغيرها.



تصل حصة القلعة فى رأسمال الشركة المصرية للتكرير، مالكة المشروع، إلى %16.2، إلا أن سيطرتها على إدارتها، تتيح لها إدراجها على قوائمها المستقلة بجانب المجمعة.