توقعات بمواصلة المؤشرات نزيف الخسائر على المدى القصير

البورصة المصرية



المال-خاص



يتوقع محللون مواصلة البورصة المصرية نزيف الخسائر على المدى القصير، فى ضوء الهبوط الحاد الذى شهدته بجلسة الإثنين، لتتراجع لأدنى مستوياتها خلال عام، بضغط مبيعات محلية، وعربية.



كما ساهم فى التراجعات انخفاض الأسهم القيادية، التى كان لها دورا قويا فى خسارة المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 %3.55 إلى مستوى 13604 نقطة، فيما تجاوزت خسائر رأس المال السوقى مكاسب الأسبوع الماضى.



كما انخفضت باقى المؤشرات بشكل جماعى ليتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنسبة %1.24 عند مستوى 690.67 نقطة، ومؤشرEGX100 الأوسع نطاقا %1.87، ليصل إلى 1735.8 نقطة، والمؤشر الخمسينى %4.17 عند 2018 نقطة، ومؤشر EGX20 بنسبة %4.57، ليغلق عند 12976 نقطة.



بلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 709 ملايين جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 11 سهمًا من إجمالى 178سهما متداولا، بينما هبطت أسعار 13 وبقى 29 سهماً دون تغير.



اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب للبيع بصافى 34.6 مليون جنيه، و21.4 مليون جنيه، بينما اتجه المستثمرين الأجانب للشراء بصافى 56.1 مليون جنيه.



خسر رأس المال السوقى فى أول جلسة بالأسبوع 25 مليار جنيه، ليغلق عند 758 مليار جنيه، مقارنة 783 مليار جنيه الخميس الماضى، فيما كان السوق ربح 20 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى بالكامل.



قال عصام خليفة عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لادارة صناديق الاستثمار «الياً»، إن الأسواق العالمية تواجه توترات خطيرة، لا سيما بين أمريكا، وروسيا، وإيران، والصين، وحرب العملات والسباق فى خفض أسعار الفائدة بين أسواق الدول الناشئة.



أوضح خليفة أن الهبوط كان مبالغا فيه بشكل كبير، لا سيما على صعيد المؤسسات، الذى قد يكون فى إطار عمليات الاستردات الطبيعية، بعد تخطى نسب تملكها للأسهم، أو فى إطار توفير السيولة للدخول فى الطروحات الحكومية المرتقبة.



أشار إلى أن الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار الجديدة أصبح ضعيفاً، وبالتالى تمثل الطروحات الحكومية فرصة جيدة لها.



قال عمرو الألفى، مدير إدارة البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر، إنه رغم حالة الضعف الفنية التى يمر بها السوق منذ فترة طويلة، إلا أن تراجعات التى حدثت فى جلسة الإثنين، جاءت بشكل كبير.



يرى الألفى أن ارتفاع أسعار البترول قد تكون أكثر الأخبار السلبية المؤثرة اقتصادياً، على تحركات السوق ومن المحتمل أن يكون عودة الحديث عن فرض ضرائب رأسمالية مرة أخرى، قد ساهم فى الضغط على أسعار الأسهم فى ظل بيع المؤسسات المحلية والعربية، التى سجلت 40.7 مليون جنيه، و6.9 مليون جنيه على الترتيب.



أشار الألفى إلى أن المؤشر سجل أدنى مستوى له خلال عام تقريباً، متوقعاً التماسك نسبياً، والارتداد بشكل أقل وخصوصاً أن تقييم المؤشر بلغ 8.7 ضعف أرباح الشركات لعام 2018.



أوضح أن سهم البنك التجارى الدولى ساهم فى هبوط مؤشر EGX 30 83 نقطة، وسهم السويدى إليكتريك 60 نقطة، والمجموعة المالية هيرميس 49 نقطة، وسهم الشرقية للدخان 44 نقطة، وطلعت مصطفى القابضة 36 نقطة.



قال تونى كمال، مدير فرع مباشر شرم الشيخ، إن الاتجاه الهبوطى يسيطر على السوق على المدى القصير، وأن أى ارتفاع يحدث ما هو إلا ارتدادة صعودية نتيجة الانخفاضات الحادة سابقا.



رجح كمال تحرك السوق بين مستويات 13500 و13600 بجلسة اليوم الثلاثاء، فيما لفت إلى أن التراجعات الحادة التى شهدتها السوق لم يكن لها أى مبرر فنى، موصيا بوقف الشراء حاليا.



قال علاء سبع، الشريك المؤسس، عضو مجلس إدارة «بى إنفيستمنتس» للاستثمار المباشر، إن الهبوط الذى شهده السوق جاء مفاجئ وبشكل كبير، رغم التقييمات المغرية للأسهم المصرية.



أشار إلى أن الحرب الاقتصادية بين الدول الكبرى، «أمريكا، والصين» انعكست على سوق الأسهم المصرية والأسواق الناشئة، ولا توجد أى مبررات أخرى داخلية لهذا القلق.



من جانبه استبعد عادل كامل، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة الأصول، وجود أى علاقة بصناديق الاستثمار، والهبوط الكبير فى السوق، مشيرا إلى أن حجم الصناديق تقلص بشكل كبير مؤخرا وتأثيرها أصبح ضعيفا فى تحركات السوق.



أضاف: «حجم الاستردادت بصناديق الأهلى طبيعية، وغير مبالغ فيها، وأعتقد أن الصناديق الأخرى، واتهام الصناديق بهبوط السوق غير صحيح».

