EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
القوات المسلحة تقيم مهرجانا ًرياضياً في الذكرى الـ 45 لإنتصارات أكتوبر
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 11:49 ص
جانب من الفعاليات
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
خدمات جمعية المحاربين القدماء لاسر الشهداء ومصابى العمليات
تعرف على تطور خدمات جمعية المحاربين القدماء للمصابين
جانب من الفعاليات
بدور ابراهيم
أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة إحتفالاً بالذكرى الـ 45 لإنتصارات أكتوبر .
تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المباريات الرياضية فى كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة موانع بالكرسى المتحرك ، وإتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز ، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية .
وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة قدم فيها التحية والتقدير لشهداء أكتوبر الابرار ، وما يقدمه أبناء القوات المسلحة من بطولات وتضحيات فداءً لمصر وشعبها .
وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا