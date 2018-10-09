القوات المسلحة تقيم مهرجانا ًرياضياً في الذكرى الـ 45 لإنتصارات أكتوبر





أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة إحتفالاً بالذكرى الـ 45 لإنتصارات أكتوبر .تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المباريات الرياضية فى كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة موانع بالكرسى المتحرك ، وإتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز ، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية .وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة قدم فيها التحية والتقدير لشهداء أكتوبر الابرار ، وما يقدمه أبناء القوات المسلحة من بطولات وتضحيات فداءً لمصر وشعبها .وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة .