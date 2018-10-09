إفتتاح جمعية حب الوطن للصم والبكم بالسويس وأعمال تطوير معهد نظم المعلومات بالجيش الثالث

جانب من الافتتاح

بدور ابراهيم



إفتتح قائد الجيش الثالث الميدانى جمعية الحب الوطنى للصم والبكم لتنمية مواهب ذوى الإحتياجات الخاصة , والتى تضم العديد من المنتجات و المشغولات الخشبية التى نفذها متحدى الإعاقة بمحافظة السويس



كما تم افتتاح منتزه طيبة الذى يضم ملعب خماسى عسكرى وأكاديمية للسباحة وملاهى للأطفال والذى يعد متنفساً طبيعياً ورياضياً جديداً لأهالى السويس ، وذلك فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتلبية متطلبات المجتمع المدنى والمشاركة فى دعم خطط التنمية الشامله للدولة .



كما إفتتح قائد الجيش الثالث الميدانى أعمال تطوير مركز نظم المعلومات بالجيش الثالث الميدانى , بعد إضافة فصول تعليمية بطاقة 50 دارساً لتستوعب تنفيذ 10 دورات يومياً منها دوره ( ICDL ) ليتم تقديم كورسات مجانية لمتحدى الإعاقة والمتفوقين دراسياً وغير القادرين مادياً .



حضر الافتتاحات عدد من أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة السويس .‎