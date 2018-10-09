EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
إفتتاح جمعية حب الوطن للصم والبكم بالسويس وأعمال تطوير معهد نظم المعلومات بالجيش الثالث
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 11:35 ص
جانب من الافتتاح
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
وزير الدفاع يتناول الإفطار مع مقاتلي الجيش الثالث والمنطقة الجنوبية العسكرية
الرئيس يتفقد مشروع الفرقة 19 بالجيش الثالث
قوات الجيش الثالث تضبط 26 جوالًا من البانجو المخدر
الجيش الثالث: منعنا دخول سيارتين محملتين بالمتفجرات إلى سيناء
قوات الجيش الثالث الميداني تضبط فردين لدعمهما العناصر التكفيرية
الجيش الثالث يكشف عن جهود تطهير جبل الحلال بسيناء
الجيش الثالث يكرم شيوخ وعواقل جنوب سيناء
جانب من الافتتاح
بدور ابراهيم
إفتتح قائد الجيش الثالث الميدانى جمعية الحب الوطنى للصم والبكم لتنمية مواهب ذوى الإحتياجات الخاصة , والتى تضم العديد من المنتجات و المشغولات الخشبية التى نفذها متحدى الإعاقة بمحافظة السويس
كما تم افتتاح منتزه طيبة الذى يضم ملعب خماسى عسكرى وأكاديمية للسباحة وملاهى للأطفال والذى يعد متنفساً طبيعياً ورياضياً جديداً لأهالى السويس ، وذلك فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتلبية متطلبات المجتمع المدنى والمشاركة فى دعم خطط التنمية الشامله للدولة .
كما إفتتح قائد الجيش الثالث الميدانى أعمال تطوير مركز نظم المعلومات بالجيش الثالث الميدانى , بعد إضافة فصول تعليمية بطاقة 50 دارساً لتستوعب تنفيذ 10 دورات يومياً منها دوره ( ICDL ) ليتم تقديم كورسات مجانية لمتحدى الإعاقة والمتفوقين دراسياً وغير القادرين مادياً .
حضر الافتتاحات عدد من أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة السويس .
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا