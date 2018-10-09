أسهم مصر «الأرخص عربياً» تتحدى تقلبات «الأسواق الناشئة»

هانى توفيق



■ خبراء: أقل مضاعفات ربحية بالمنطقة وفرص مغرية للشراء



منى عبدالبارى ومصطفى طلعت



تراجعت وتيرة وشهية مشتريات المستثمرين الأجانب، وسط حالة التذبذب الأخيرة لمؤشرات البورصة المصرية، وبدأت التساؤلات تفرض نفسها عن الأسباب الدافعة لهذا التخبط، والتوقعات المستقبلية لتحركات الأسهم ومدى جاذبية السوق المصرية لصناديق الاستثثمار والمؤسسات المالية الخارجية، ومدى ارتباط ذلك كلياً بالأزمة التى تضرب الأسواق الناشئة.



يرى خبراء ومتعاملون أن وضع التذبذبات الحالية فى قالب واحد مع أزمة الأسواق الناشئة أمر غير عادل، وأن مصر استبقت الأسواق الناشئة بإصلاحات اقتصادية جريئة، بدأت بالأسواق الخارجية، مثل رفع أسعار الفائدة، وخفض أسعار العملة، كما أكد الخبراء أن أسعار الأسهم أصبحت مغرية للشراء ومضاعفات ربحيتها الأقل بالمنطقة العربية.



وفقا للبيانات التاريخية، سجل المستثمرون الأجانب صافى مبيعات قوية فى البورصة المصرية، بداية من شهر يوليو حتى نهاية سبتمبر «الربع الثالث» بقيمة 5.5 مليار جنيه؛ بعد استبعاد الصفقات، بعد استحواذهم على نحو 20 من تعاملات السوق الاجمالية.



قال هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة الأصول، إن مضاعفات الربحية الجيدة للشركات لا تستطيع العمل بمعزل عن الوضع الاقتصادى العام، فالمستثمر يفضل العمل فى أسواق بمضاعفات مرتفعة قد تصل إلى 25 مرة فى دول مستقرة على صعيد العملة، مثل أمريكا عن العمل فى سوق مضاعفته مرتين.



أضاف: «لا يمكن الحكم أن هناك تحسنا فى المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى لأننا بحاجة إلى مراجعة منهجية حسابها، لا سيما فيما يتعلق بالبطالة، والتضخم والناتج المحلى الإجمالى، أما عن حجم الدين الخارجى، فليس مقلقا حتى الآن شرط وضع جدول زمنى لسدادها».



أكد توفيق أن تأثر البورصة المصرية بأزمة الأسواق الناشئة محدود، وأن مديرى الصنادق الكبرى يفضلون العمل بالأسواق ذات الملاءة المالية الكبيرة، أما السوق المصرية فبالنسبة لهم صغيرة ولا تناسب خطط استثماراتهم الطويلة الأجل، وبالتالى معدلات خروج الأجانب كانت ضعيفة فى سوق الأسهم لكنها كانت ملحوظة فى أسوق الدين.



يرى محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن اتجاه مديرى الاستثمار، لا سيما الأجانب نحو البيع الفترة الحالية، يرجع بشكل أساسى إلى تغيير اتجاههم القوى نحو الشراء الفترة الماضية، ما يعد أمرا طبيعيا.



أشار ماهر إلى إن السوق المحلية نطاقها ضيق بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ما يتطلب طرح شركات إضافية بالسوق، لضمان دخولهم السوق بقوة مجددا.



قال محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك استثمار «اتش سى»، إن مخاوف مديرى الاستثمار صوب الأسواق الناشئة، على رأسها تركيا، ينعكس أثره على مصر أيضا لأننا لسنا بمعزل.



لفت إلى أن رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة الأمريكية، عنصر جذب للمستثمرين المتخوفين من الأسواق الناشئة فى الوقت الحالى، لسحب استثماراتهم من الأسواق المتضررة، والاتجاه بها إلى السوق الأمريكية حتى تستقر الأوضاع فى حالة أن يكون صندوق الاستثمار ليس لديه التزام بالاستثمار فى الأسواق الناشئة.



فى سبتمبر الماضى قام البنك المركزى الأمريكى برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة العام الحالى لتصل إلى %2.25 بدلا من %2 سابقا، بدعم استمرار قوة سوق العمل وارتفاع معدلات النشاط الاقتصادى وبقاء البطالة عند معدلات مخفضة، وفقا لبيان صدر عن الفيدرالى.



استبعد متولى أن تجذب الطروحات الحكومية مديرى الصناديق الأجنبية بقوة للسوق المصرية، حال لم تعالج تركيا أزمتها فى إعادة تمويل هذا الحجم الهائل من الديون قصيرة المدى.



قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إن رؤية مديرى الصناديق السلبية للأسهم المصرية ناتجة فى الأساس من الأزمات التى تواجهها أسعار العملة فى الأسواق الناشئة وليس مصر بالتحديد.



واوضح «عبدالقادر» ان مصر اجرت كافة الاصلاحات المالية وخفضت سعر الصرف ورفعت اسعار الفائدة قبل الازمة التى طالت الاسواق الناشئة، وبالتالى وضع مصر فى قالب واحد مع الأسواق الناشئة «غير عادل».



أشار رئيس قطاع السمسرة ببايونيرز إلى أنه رغم الصغوط على الدولار وزيادة معدلات الدين الخارجى، إلا أن غالبية المؤشرات بدأت فى التحسن، وتمثل ذلك فى ارتفاع الحصيلة الضريبية وتضاعف تحويلات المصريين بالخارج.



لفت إلى أن مضاعفات الربحية الحالية للأسهم المصرية لم تتحقق منذ 15 عاماُ، كما أن هذه المضاعفات هى الاقل مقارنة بالأسواق الخليجية كالسعودية، والإمارات، وقطر، التى تترواح فيها بين 14 و15 مرة.



اوضح أن جولة داخل بعض القطاعات المقيدة بالبورصة تكشف الحقيقة، فسهم مثل الشمس للإسكان والتعمير المقيد بالقطاع العقارى، تصل فيه مضاعفات الربحية إلى 3 مرات، وفى قطاع الغذاء كسهم العامة للصوامع والتخزين 6 مرات، وبالم هيلز للتعمير من المتوقع أن تغلق العام على مضاعف 6 مرات تقريباً، وسهم سيدى كربير للبتروكيماويات 7 مرات تقريباً.



لفت إلى أن سهم مثل إعمار مصر للتنمية، يصل مضاعف ربحيته فى البورصة المصرية 7 مرات بينما فى السوق الإماراتية يبلغ 15 مرة تقريباً، ما يؤكد رخص وجاذبية الأسهم المصرية للشراء، وعدم مقارنتها بأى سوق عربية.



ذكر أن السوق تمر بمرحلة تجميع وتهدئة طبيعية بعد وصول الأوراق المالية إلى مستويات مرتفعة ومستويات تاريخية فى الفترات اللاحقة لتحرير سعر الصرف، بينما التأثير الحقيقى الوقت الحالى من تأخر برنامج الطروحات الحكومية، وحالة التخبط فى الجدول الزمنى، وترتيب الشركات المقرر طرحها.



أضاف: «تأخر برنامج الطروحات الحكومية كان تأثيرها سلبى على السوق، فشركة مثل مصر الجديدة للإسكان والتعمير صعدت إلى أعلى مستوى 30 جنيها، فور الإعلان عن طرحها كأول شركة ضمن البرنامج لتهبط فى الفترة الأخيرة إلى مستويات 20 جنيهاً، بعد الكشف عن تأخر ترتيبها ضمن الجدول الزمنى للطروحات».



أكد عادل كامل، العضو المنتدب رئيس قطاع الاستثمار بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات، أن مصر استبقت الأسواق الناشئة 3 أعوام، وطبقت إجراءات إصلاح اقتصادية قاسية، وخفضت عملتها ورفعت أسعار الفائدة، وبالتالى لا يمكن الفصل أن مصر تتأثر حاليا بأزمات الأسواق الناشئة.



أشار كامل إلى أن رد فعل الحكومة المصرية كان طبيعيا على الأزمة التى تواجه الأسواق الناشئة، حال لم تتخذ مؤخراً قراراً بتعديل السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة أو رفع معدلات العائد على السندات، وأذون الخزانة كما فعلت باقى الدول التى تعانى من الأزمة.



لفت إلى أن بيوت الخبرة العالمية ترى أن الأسواق الناشئة تكون ملاذاً للاستثمارات العالمية، بعد قيامها بخطوات إصلاح اقتصادى قوية، لا سيما فى سوق الأسهم.



أضاف: «السوق المصرية ارتفعت %76، خلال العام الأول للتعويم، وصعد %22 الربع الأول من العام الجارى، و%33 حققتها خلال عام الازدهار فى 2014، وبالتالى من المنطقى الدخول فى حركة تصحيحية».



قال محمود جبريل، المدير الإدارى، والعضو المنتدب لشركة أموال لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، إنه فى مقابل ارتفاع معدل الربحية، والمخاطر المصاحبة للاستثمار فى الأسهم بالأسواق الناشئة، وهناك أوعية استثمارية أخرى أكثر أمانا ذات عوائد استثمارية مرتفعة، نتيجة الزيادات الكبيرة التى تمت على أسعار الفائدة فى عدد من هذه الأسواق، أبرزها الأرجنتين وتركيا، نجحت فى جذب المستثمرين إليها.



يرى جبريل أنه رغم اختلاف وضع مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، إلا أنها ستتأثر فى ضوء قيام الدول الأخرى برفع أسعار الفائدة لمعدلات قياسية، مما سيؤدى إلى تحول مديرى الاستثمار للاستثمار فى الأدوات منخفضة المخاطر بهذه الدول.



لفت إلى أنه مع ظهور بوادر استقرار بالأسواق الناشئة، وتحقيق الاقتصاد المحلى معدلات نمو جيدة على صعيد الاقتصاد، والتضخم ، والمؤشرات الاقتصادية الأخرى ينعكس على نظرة مديرى الاستثمار الأجانب لمصر.



يقول أحمد عبدالنبى، نائب رئيس قسم البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن الاستثمار فى البورصة المصرية جذاباً على المدى الطويل، فى ظل الأسعار المتدنية لكثير من الأسهم، التى تعد – فى كثيرٍ من الأحيان – غير مبررة إطلاقاً من وجهة نظر التحليل الأساسى.