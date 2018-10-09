«SAIB» يتفاوض مع رجال أعمال أسيوط لضم خدماتها لمحفظة المحمول

بنك الشركة المصرفية العربية



سيد بدر



يتفاوض بنك الشركة المصرفية العربية، مع جمعية رجال أعمال أسيوط لإتاحة خدمات الاقتراض وسداد الأقساط عبر محفظة المحمول الخاصة بالبنك.



وقال مصدر مطلع بالبنك، إن هذه المفاوضات تأتى فى إطار سعى مصرفه لتنشيط الخدمة وزيادة الإقبال عليها، والتركيز على قطاع التمويل متناهى الصغر الذى يعتبر من أكثر القطاعات التى تضم عملاء صغار يمكن أن يكونوا مستخدمين نشطين للمحفظة الإلكترونية.



وأضاف المصدر أن الخدمة ستشهد الفترة المقبلة سعيًا من جميع البنوك لزيادة نسبة تفعيل المحافظ وجذب عملاء جدد للمساهمة فى استراتيجية الدولة لتقليل تداول الكاش وزيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونى.



يشار إلى أن البنك المركزى يسعى لإطلاق النسخة الثالثة من تعليمات نظم الدفع عبر المحمول قبل نهاية العام الجارى، لتتضمن إضافات على الخدمة من بينها زيادة الحد الأقصى للاستخدام، وإتاحة الاقتراض والادخار، وربط المحافظ بالحسابات البنكية.



ويصل عدد محافظ المحمول فى الوقت الحالى لنحو 11.2 مليون محفظة تتبع نحو 10.2 مليون عميل، بينما نسبة التفعيل تتراوح بين -5 %10 على مستوى البنوك المختلفة.



ويوجد نحو 16-17 بنك حاصلين بالفعل على رخصة دفع عبر المحمول، بينما هناك 11-12 بنك تقدمها بالفعل على أرض الواقع وفقًا لتصريحات سابقة لوكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع.



وأضاف المصدر أن مصرفه تقدم بطلب للبنك المركزى للحصول على رخصة تقنية الدفع السريع QR Code، كما أنه وضع خطة لتسويق الخدمة وتحقيق انتشار كبير على مستوى صغار التجار.



ويعتزم البنك المركزى طرح رخصة محدودة للـ«QR Code» حسب الخطط المقدمة من قبل البنوك لتتمكن الخدمة من تحقيق انتشار مركز وواسع فى بدايتها، موضحًا أن هذه الضوابط قد تتم مراجعتها بعد العام الأول من تطبيق الخدمة.



