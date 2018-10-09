الأستاذ الإمام محمد عبده عبقرى الإصلاح والتعليم (7)

رجائى عطية



النسب والنشأة



الاسم كاملاً «محمد بن عبده بن حسن خير الله» نشأ الطفل فى بيت من بيوت القرية المتوسطة، لا يحسب من أفقرها، ولا يحسب من أغنيائها.



عدة القرية لا تزيد على ألف نسمة عند نهاية القرن التاسع عشر.



والمعلوم عن البيت الذى نشأ فيه، أن أبناءه كانوا يزرعون أرضهم بأيديهم، ويستأجرون معها أرضًا يتعاونون مع جيرانهم على زراعتها، وكفل لهم الجد والاستقامة والصلابة أن يزيدوا مواردهم حتى بلغت ملكيتهم نحو أربعين فدانًا عند نشوب الثورة العرابية.



وغير معروف من أفراد تلك الأسرة غير قليلين: جده حسن خير الله، وعمه حسن خير الله، وابن عمه إبراهيم، وأخواه من أبيه : على ومحروس، وشقيقتاه : زمزم ومريم، وأخوه من أمه : مجاهد.



ويذكر الأستاذ العقاد أن البحث اقتضاه «سبر» عادات الأسرة فى تسمية أبنائها، فلاحظ أن الأسماء تراوحت بين الأنبياء وأعلام الصحابة، فمن أسمائهم محمد وإبراهيم وعلى وحسن وعثمان، فضلاً عن زمزم ومريم، ومنها اسم بهنس ومعناه الذى يمشى مشية الأسد أو مشية الفارس المتبهنس، وهو اسم يدل على عراقة فى حب الفروسية بين أجيال الأسرة.



ويرجح الأستاذ العقاد أن هذه العادة فى التسمية كانت مقصودة دالة على حال الأسرة وغير منقطعة عن معانيها.



واقترن اسم «محمد» «باسم أبيه عبده». الاسم إسم النبى عليه السلام، واللقب يومئ إلى «عبد الله ورسوله».



وقد يبدو فى هذا التعقيب غير قليل من الاعتساف للتوفيق، والمهم ما قفى به الأستاذ العقاد من باب أغلبية الظن، أن «محمدًا» نذر من يوم مولده لطلب العلم، فقد ولد فى أواخر سنة 1265 هـ أو أوائل السنة التى تليها، بجوار مدينة طنطا، حيث يحتفل المريدون فى أنحاء الإقليم بإحياء ذكرى السيد بدوى.



فإذا كان الوالد المغترب قد شهد بالمسجد ليلة الختام وما يصاحبها من تسابق الفتية الصغار على تجويد القراءة والاستعداد لطلب العلم بمعهده الذى كان يُسمى بالأزهر الصغير، أو الأزهر الثانى، فإنه ليس ببعيد أن يخطر للوالد أن يندر وليده فى هذا الجوار لمثل هذه الكرامة.



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بقي الطفل الصغير بعد عودة أبيه إلى محلة نصر معفيًّا من تكاليف العمل فى الحقل حيث تعلم القراءة والكتابة فى منزل والده، ثم عهد به إلى حافظ معتقد لتحفيظه القرآن، ثم أرسل فى طلب العلم إلى طنطا. ومن ذكائه أنه تعلم الكتابة وحفظ القرآن فى نحو سنتين.



وعن نشأته وتربيته كتب الأستاذ الأمام :

«تعلمت القراءة والكتابة فى منزل والدى، ثم انتقلت إلى دار حافظ قرآن قرأت عليه وحدى جميع القرآن أول مرة، ثم أعدت القراءة حتى أتممت حفظه جميعه في مدة سنتين، أدركنى فى ثانيتهما صبيان من أهل القرية جاءوا من مكتب آخر ليقرأوا القرآن عند هذا الحافظ، ظنّا منهما أن نجاحي فى حفظ القرآن كان من أثر اهتمام الحافظ. وبعد ذلك حملنى والدى إلى طنطا، حيث كان أخي لأبى الشيخ مجاهد رحمه الله، لأجود القرآن فى المسجد الأحمدى لشهرة قرائه بفنون التجويد، وكان ذلك فى سنة 1279 هجرية.



«وفى سنة مائتين وإحدى وثمانين هجرية جلست فى دروس العلم، وبدأت بتلقى شرح الكفراوى على الأجرومية في المسجد الأحمدى بطنطا، وقضيت سنة ونصفًا لا أفهم شيئًا لرداءة طريقة التعليم، فإن المدرسين كانوا يفاجئوننا باصطلاحات نحوية أو فقهية لا نفهمها، ولا عناية لهم بتفهيم معانيها لمن لم يعرفها فأدركنى اليأس من النجاح وهربت من الدروس، واختفيت عند أخوالى مدة ثلاثة أشهر، ثم عثر علىَّ أخى فأخذنى إلى المسجد الأحمدى، وأراد إكراهى على طلب العلم، ولم يبق علىّ إلاّ أن أعود إلى بلدى وأشتغل بملاحظة الزراعة كما يشتغل الكثير من أقاربى، وانتهى الجدال بتغلبى عليه، فأخذت ما كان لى من ثياب ومتاع، ورجعت إلى «محلة نصر» على نية ألاّ أعود إلى طلب العلم، وتزوجت فى سنة 1282 هـ على هذه النية.

«فهذا أول أثر وجدت فى نفسى من طريقة التعليم فى طنطا، وهي بعينها طريقته فى الأزهر... وهو الأثر الذى يجده خمسة وتسعون في المائة ممن لا يساعدهم القدر بصحبة من لا يلتزمون هذه السبيل فى التعليم... سبيل إلقاء المعلم ما يعرفه أو ما لا يعرفه بدون أن يراعى المتعلم ودرجة استعداده للفهم، غير أن الأغلب من الطلبة الذين لا يفهمون تغشهم أنفسهم فيظنون أنهم فهموا شيئًا، فيستمرون على الطلب إلى أن يبلغوا سن الرجال، وهم في أحلام الأطفال، ثم يبتلى بهم الناس وتصاب بهم العامة، فتعظم بهم الرزية لأنهم يزيدون الجاهل جهالة، ويضللون من توجد عنده داعية الاسترشاد، ويؤذون بدعاويهم من يكون على شىء من العلم، ويحولون بينه وين نفع الناس بعلمه. «



عودة إلى طلب العلم



«بعد أن تزوجت بأربعين يومًا، جاءنى والدى صحوة نهار وألزمنى بالذهاب إلى طنطا لطلب العلم... وبعد احتجاج وتمنع وإباء، لم أجد مندوحة عن إطاعة الأمر، ووجدت فرسا أحضره فركبته، وأصحبنى والدى بأحد أقاربى... وكان قوى البنية شديد البأس، ليشيعنى إلى محطة «إيتاى البارود» التي أركب منها قطار السكة الحديد إلى طنطا.



«كان اليوم شديد الحر، والريح عاصفة ملتهبة، تحصب الوجه بشبه الرمضاء... فلم أستطع الاستمرار في السير، فقلت لصاحبى : أما مداومة المسير فلا طاقة لي بها مع هذه الحرارة، ولا بد من التعريج على قرية أنتظر فيها حتى يخف الحر... فأبى على ذلك فتركته، وأجريت الفرس هاربًا من مشادته، وقلت إني ذاهب إلى (كنيسة أورين) بلدة غالب سكانها من خُئولة أبى. وقد فرح بي شبان القرية لأننى كنت معروفًا بالفروسية واللعب بالسلاح وأملوا أن أقيم معهم مدة يلهو فيها كل منا بصاحبه... أدركنى صاحبى وبقي معى إلى العصر، وأرادنى على السفر فقلت له خذ الفرس وارجع وسأذهب صباح الغد، وإن شئت قلت لوالدى إننى سافرت إلى طنطا... فانصرف وأخبر ما أخبر، وبقيت فى هذه القرية خمسة عشر يومًا تحولت فيها حالتى، وبدلت فيها رغبة غير رغبتى».