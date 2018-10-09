وزير الكهرباء: زيادة خطوط النقل إلى 6 آلاف كيلو متر بنهاية 2019

وزير اكهرباء

عمر سالم:



أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إنشاء خطوط بطول 2300 كيلو متر لتدعيم شبكات النقل، ومن المقرر زيادتها إلى 6 آلاف كيلو متر بنهاية 2019.



وقال شاكر خلال كلمته فى مؤتمر مصر للطاقة المتجددة، إنه تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه لتقوية شبكات النقل والتوزيع.



وأضاف أن الوزارة تواصل استكمال الإجراءات الخاصة في إنشاء محطة ضخ وتخزين بقدرة 2400 ميجاوات في عتاقة بالبحر الأحمر.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دراسات الربط الكهربائي مع دولة السودان، وجار استكمال الإجراءات مع قبرص والسعودية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.



وأكد أن هناك تعاونا حاليا مع منظمات دولية لتعزيز فرص مصر في التوسع نحو استثمارات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن مصر استطاعت دخول المكون المحلي في إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح بنسبة 30% وسيتم زيادتها إلى 40%.