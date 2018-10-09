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عقـــارات
مدبولى يلتقى وزير البنية التحتية والنقل بموريشيوس لبحث التعاون المشترك
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 11:00 ص
مصطفى مدبولي
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وزير الاسكان
بدور إبراهيم
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ناندكومار بودها، وزير البنية التحتية والنقل البرى بدولة موريشيوس، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك، وذلك بحضور المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ومسئولى شركات مقاولات مصرية.
وفى بداية اللقاء رحب الدكتور مصطفى مدبولى بالوزير والوفد المرافق له، مشيراً إلى استعداد مصر للتعاون المشترك فى مختلف المجالات، خاصة أن لدينا مكاتب استشارية وشركات مقاولات مصرية حققت نجاحات، ونفذت مشروعات فى العديد من الدول الأفريقية.
من جانبه شكر ناندكومار بودها، وزير البنية التحتية والنقل البرى بدولة موريشيوس، الحكومة المصرية، ووزارة الإسكان، على حسن الاستقبال والتعاون، مشيراً إلى أنه قام بجولة فى عدد من المشروعات، منها الإسكان الاجتماعى، بمدينة بدر، وهو أحد المشروعات المتميزة جداً، كما أشاد الوزير بما تم إنجازه بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى هذه الفترة الوجيزة، حيث قام بجولة بها فى عدد من المشروعات، سواءً السكنية، أو مشروعات المرافق والبنية الأساسية.
وأوضح الوزير أن بلاده لديها مشروعات فى قطاع البنية الأساسية باستثمارات تبلغ نحو مليارى دولار، معلناً رغبته فى التعاون مع شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ الأنفاق التى تشبه أنفاق قناة السويس، التى زارها، وأشاد بجودة تنفيذها، بالإضافة إلى التعاون فى توريد منتجات ومواد البناء التى تصنع فى مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى فى نهاية اللقاء تقديم الدعم الكامل والتعاون فى مختلف القطاعات بما يدعم العلاقات بين البلدين، ويزيد فرص التعاون الاقتصادى
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