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اقتصاد وأسواق
2.8 مليون طلب لإضافة المواليد على بطاقات التموين
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 10:34 ص
السلع التموينية
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السلع التموينية
محمد مجدى
تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية 2.8 مليون طلب لإضافة المواليد الجدد على 1.7 مليون بطاقة ذكية منذ أول أغسطس الماضى، وحتى أمس.
وأعلنت «التموين»، فى يوليو الماضى، عن فتح باب إضافة مواليد عام 2005 - 2016، اعتبارا من بداية أغسطس وحتى نوفمبر 2018.
وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة لـ«المال»، إن عدد المواليد الجدد قد يصل إلى أكثر من 3.5 مليون، سيتم إضافتهم فور الانتهاء من تنقية وتنقيح الطلبات المقدمة من أصحاب البطاقات.
وأكد أنه سيتم غلق باب تلقى طلبات التسجيل يوم 7 نوفمبر المقبل، على أن يتم إضافة المستوفين للشروط نهاية ديسمبر ، أو بداية يناير المقبلين، يذكر أنه مسموح بإضافة 3 مواليد فقط على كل بطاقة تموينية.
وشدد «كمال» على أهمية قيام المواطنين بتحديث البيانات وتصحيح الأخطاء بالبطاقات التموينية قبل حلول 8 نوفمبر المقبل، حتى لا يتم إلغاؤها ووقف العمل بها.
وأوضح أنه فى حال إلغاء أى بطاقة من هذه البطاقات بعد المدة المحددة، ورغب صاحبها فى التظلم، يتعين عليه أن يتقدم بطلب لإصدار بطاقة جديدة، حسب الإجراءات والضوابط والقواعد المعمول بها.
يشار إلى وجود 20 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها 70 مليون شخص، ويحصل الفرد على 50 جنيهًا شهريا، فى صورة سلع غذائية وغير غذائية من قائمة تشمل 60 سلعة، إضافة إلى 150 رغيفا بلديا مدعما، بسعر 5 قروش، وفى حال عدم صرف أى عدد من الأرغفة يتم احتساب الرغيف بسعر 10 قروش، يحصل به على سلع مجانية.
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