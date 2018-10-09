



سمر السيدأعلن صندوق النقد الدولى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى عن تقييمات جديدة لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصرى، توقع خلالها زيادة معدل النمو ليبلغ %5.3 فى العام الحالى ، ترتفع إلى %5.5 فى 2019، على أن تصل إلى %6 فى 2023.سجل معدل النمو نسبة %4.2 فى العام الماضى، وتعكس الزيادة المتوقعة هذا العام انتعاشة السياحة، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى، واستمرار التحسن فى الثقة بسبب تنفيذ برنامج إصلاح طموح مدعوم من الصندوق.تتفق توقعات صندوق النقد مع التى أصدرها البنك الدولى فى تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم الأربعاء الماضى لمعدل النمو، التى كشفت عن تسجيله %5.3 نهاية العام الجارى، إلا أن هناك اختلافاً بينهما فى العامين؛ الماضى والمقبل، وكان قد سجل وفقاً لتنبؤات البنك الدولى %4.6 فى العام الماضى، ومن المرجح أن يصل إلى %5.7 فى 2019 و%5.8 فى 2020.جاءت تلك التقييمات فى تقرير جديد أصدره الصندوق على هامش اجتماعات الخريف، التى بدأت أعمالها الاثنين، فى بالى بإندونيسيا، تحت عنوان«تحديات النمو الثابت«، وأشار إلى أن معدل التضخم المتوقع بمصر يبلغ %20.9 متراجعاً من المعدل الذى سجله العام الماضى وهو %23.5، بينما يهبط العام المقبل إلى %14 على أن يسجل نهاية 2023 نسبة %7.استكمالاً لتنبؤات «صندوق النقد» بشأن مؤشرات الاقتصاد؛ يبلغ معدل البطالة %10.9 نهاية العام الجارى، على أن يتراجع إلى %9.9 نهاية 2019، وأشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية التى تعافت وسعر الصرف المرن بمصر يجعل الاقتصاد فى وضع جيد لإدارة أى تسارع فى التدفقات الخارجية.توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفغانستان، وباكستان، إلى %2.4 نهاية العام الجارى، من %2.2 فى 2017، على أن يصل إلى %2.7 فى 2019، مشيراً إلى أنه يستقر عند حوالى %3 على المدى المتوسط، وتأتى تلك التنبؤات منخفضة، مقارنة مع الصادرة فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، معتبراً أن تلك المراجعات الهبوطية تعكس إلى حد كبير تفاقم الأزمة الإيرانية، فى أعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية.قال التقرير إن معدل النمو العالمى فى العام 2018/2019، يظل ثابتًا على نفس المعدل الذى حققه فى العام الماضى وهو %3.7 ، مشيراً إلى أن هذا النمو يفوق ما تحقق فى أى من الأعوام بين عامى 2012 و 2016، وذلك يحدث مع وصول العديد من الاقتصادات إلى التوظف الكامل، مع تبدد المخاوف الانكماشية السابقة، وبالتالى لا يزال أمام صانعى السياسات فرصة لبناء وتنفيذ إصلاحات تعزز النمو.