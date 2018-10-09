«معيط» يروج للاقتصاد فى آسيا.. ويتعهد باستكمال برنامج الإصلاح





مها أبوودنقام د. محمد معيط، وزير المالية، أمس، بجولة للترويج للاقتصاد المصرى والسندات السيادية فى دول آسيا للمرة الأولى، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التقى خلالها مع كل من رئيس الوزراء الكورى الجنوبى ووزير المالية، وعدد من رؤساء البنوك والمستثمرين، وبحث خلالها جذب استثمارات أجنبية مباشرة.وأكد «معيط» على مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار خلال هذه اللقاءات، وعرض ما أنجزته مصر من إصلاح اقتصادى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وجهود الدولة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، والذى أشادت به المؤسسات الدولية، وعلى الاستمرار فى الإصلاح، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتعزيز الموارد وترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستثمار فى رأس المال البشري.وأضاف أن اللقاءات تطرقت إلى مناقشة سبل وآليات شراء الأدوات المالية الحكومية المصرية، خاصة فى ظل تنامى العلاقات المصرية الكورية على المستوى السياسى، فى ضوء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس الكورى فى نيويورك الشهر الماضى، والزيارة المرتقبة للأخير لمصر فى أبريل المقبل.وقال أشرف العربى، وكيل أول اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اختيار آسيا للجولة الترويجية، يرجع إلى اضطراب الأوضاع الاقتصادية فى الغرب الأوروبى والأمريكى، وهى الأسواق التى اعتادت مصر الطرح فيها سابقا، وفضلت الابتعاد عنها لتلافى ارتفاع أسعار العائد.وأشار إلى أن المنطقة الشرقية من العالم الآن لديها سيولة ضخمة تتحرك حاليا من الشرق نحو الغرب، وترغب مصر فى الحصول على جزء منها فى صورة تغطية معتدلة للسندات، فضلا عن وجود هدف آخر يتعلق بجذب استثمارات مباشرة من آسيا إلى مصر.وتابع: «نأمل أن يتحقق الهدف الحكومى بتغطية كبيرة للسندات المصرية عند طرحها حتى تنخفض تكلفة الطرح عن المعروض حاليا بالأسواق الأوروبية والأمريكية، والتى اعتدنا على الطرح بها».وطرحت الحكومة فى فبراير الماضى سندات دولارية بقيمة 4 مليارات فى بورصة لوكسمبرج، بعد موافقة مجلس الوزراء على زيادة قيمة نشرة الاكتتاب الخاصة بتلك السندات من 10 إلى 20 مليار دولار، ثم طرحت فى أبريل سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو فى بورصة لندن.ورفعت الحكومة منذ أشهر برنامجها للسندات الدولية ببورصة لوكسمبورج إلى 20 مليار دوﻻر، بعد طرح 1.5 مليار دوﻻر عام 2015، و7 مليارات عام 2017، على إصدارين فى يناير ومايو.