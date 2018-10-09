خبراء دوليون : «قمة صوت مصر..الدولة تتحدث»

لمياء

المال- خاص



أعرب المتحدثون الدوليون المشاركون فى «قمة صوت مصر.. الدولة تتحدث» التى تعقد يوم 28 من أكتوبر الجارى، تحت رعاية د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبهم بالمشاركة فى القمة، مؤكدين أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا وأن هدفهم من المشاركة هو بناء صورة إيجابية عن الدولة، و طرح رؤيتهم الخاصة للمساهمة فى بلوغ ذلك الهدف، وشددوا على أن بناء هوية الدول «مشوار طويل ويحتاج إلى إستراتيجية بعيدة المدى».



وقالت الإعلامية لمياء كامل، المدير التنفيذى لشركة «سى سى بلاس» منظمة قمة «صوت مصر الدولة تتحدث« إن القمة تشهد مشاركة 23 من كبار صناع السياسات ورؤساء الشركات فى العالم أبرزهم صامويل ويربيرج، المتحدث باسم السفارة الأمريكية فى القاهرة، وإلكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، ومايكل بوكيوركيوف، محلل الشئون الدولية، بما يحمله من رؤية متعمقة لما يحدث من تطورات تكنولوجية ودولية.



وأشارت إلى أن الشركة اكتفت بمشاركة ثلاثة فقط من الحكومة المصرية لإتاحة الفرصة للمتحدثين المحليين والعالمين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى لينقلوا خبراتهم ورؤيتهم إلى الحكومة المصرية.



وأكد هاينز ماهونى المستشار الثقافى لرئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة و أحد المتحدثين فى القمة، أن القمة تمثل تواصلا وتعارفا بين مصر والعديد من الثقافات، بما يعمل على مزيد من دفع أواصر التعاون بين مصر ومختلف دول العالم، لافتا إلى أن القمة تعد فرصة حقيقية لتصدير صورة إيجابية عن مصر.



وأشار إلى أن الجامعة الأمريكية تحتفى دوما بالرموز الفنية والثقافية المصرية، ومنها الأديب العالمى نجيب محفوظ، والذى تمت ترجمة العديد من أعماله إلى الإنجليزية، كى يتعرف المجتمع الأمريكى على إبداعاته، والفنان عمر الشريف، وعادل إمام.



وكشف إلكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، أن رؤى مصر تتوافق مع رؤى صندوق الأمم المتحدة لعام 2030، موضحا أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو العمل على مواجهة الانفجار السكانى، مشيرا إلى أن الحكومة تنفذ بالتعاون مع الصندوق عددا من التوصيات الهادفة إلى تقليل معدلات الإنجاب والحد من الختان ودعم المرأة.



يشار إلى أن القمة الدولية للعلاقات العامة، تم إطلاقها لأول مرة من قبل شركة «سى سى بلاس» فى أكتوبر 2016، وأصبحت حدثا سنويا رئيسيا للاستماع مباشرة إلى أبرز قادة الرأى والفكر والرؤى والمهنيين والمشاهير.



ويشارك فى القمة عدد من الجهات، منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومجموعة إكسفورد للأعمال، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، و معهد شارتر للعلاقات العامة، إضافة إلى جهات وهيئات كبرى محلية وعالمية.

