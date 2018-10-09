مديرة الاستثمار بالإسماعيلية: اللجنة الموحدة توافق على 4 مشروعات وتؤجل ثلاثة

إحدى المشروعات الجارى تسويقها 2

نادية سلام



أكدت هدى عبد العزيز، مدير إدارة الاستثمار بالإسماعيلية موافقة اللجنة الموحدة فى أولى جلساتها اليوم، على مشروعات بتكلفة بلغت 22 مليونا و614 ألف جنيه.



وقالت هدى عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن اللجنة وافقت فى أولى جلساتها على أربعة مشروعات فى المنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، لافتة إلى أن اللجنة الموحدة تتضمن لجنتين فنية وتنفيذية، وتم دمجهما بناء على قرار المحافظ منتصف سبتمبرالماضي.



وأضافت أن أنشطة المشروعات تتضمن تصنيع أجهزة منزلية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وإنتاج لوحات الجهد المنخفض، وأرجأت اللجنة الموحدة ثلاثة مشروعات أخرى، لإعادة الدراسة البيئية لتلك المشروعات فى أنشطة تصنيع البلاط والكواشف المعملية.



وأوضحت أن اللجنة الموحدة تضم جميع المتخصصين والفنيين والقانونيين لتتولى تلقى الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة ومراجعتها لإجازتها والموافقة عليها بعد استيفاء الشروط والموافقات المطلوبة، فيما لاتزيد عن 30 يوما فقط.



وأشارت إلى أنه يتم استخراج التصاريح والخطابات للجهات المختصة خلال ما لا يزيد عن 10 أيام فقط من تاريخ صدور قرار التصديق بالموافقة النهائية على تنفيذ المشروع.



وتضم المنطقة الصناعية الأولى 65 مشروعا ما بين متعثر ويعمل وتحت الإنشاء، وفى المنطقة الصناعية الثانية يوجد 143 مصنعا، يعمل منها 95 مصنعا، و15 تحت الإنشاء، و33 متوقفا، بإجمالى استثمارات تصل إلى 1.3 مليار جنيه على مساحة 535 فدانًا.



وقد أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارا بالموافقة على تقسيط المديونيات المالية المستحقة للمحافظة على المستثمرين المتعثرين على أن يقوموا بسداد %25 من قيمة المديونية وسداد الباقى على أقساط متساوية، مؤكدا خلق حلول بديلة وتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لإزالة أسباب التعثر.

