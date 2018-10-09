نائب وزير «التعليم»: الانتهاء من 7 مدارس خلال العام الحالى بنظام التكنولوجيا التطبيقية





المال- خاصتستهدف وزارة التربية والتعليم، افتتاح 7 مدارس قبل نهاية العام، التى تتميز بالتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لمبادرة صناع مصر التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.قال محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، إن نظام التكنولوجيا التطبيقية بدأ العمل به لاول مرة هذا العام، وهناك إقبالا من المستثمرين لإنشاء تلك المدارس، التى تخرج لنا عمال فنيين على أعلى مستوى.أوضح مجاهد فى تصريح لـ«المال»، أنه سيتم افتتاح مدرسة بدر الأسبوع المقبل بمدينة بدر، بالمشاركة مع شركتين فى القطاع الخاص، إحدهما شركة»ماكوا»، بهدف خدمة المنطقة الصناعية، لافتا إلى أن تلك المدرسة تتبع الوزارة بشكل كامل.لفت إلى أنه جار تجهيز مدرسة تخص مجموعة طلعت مصطفى، ومدرستين فندقيتين بالهرم، وشبرا، ومدرسة لمجموعة السويدى، مؤكدا أن هناك شركات يابانية وأخرى بمنطقة قناة السويس تقدمت بعروض للشراكة فى هذا المشروع القومى.جاء ذلك على هامش افتتاح الوزارة مؤخراً، لمدرسة التميز الفنية للتعليم المزدوج زين العابدين، بمنطقة السيدة زينب، التى تستوعب 600 طالب، بالتعاون مع شركة سيمنس ومشروع تحسين نظام التعليم المزدوج فى مصر الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية والمنفذ من التعاون الإنمائى الألمانى GIZ.أشار إلى أن من ضمن المدراس الجديدة مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، التى بلغت تكلفتها 51 مليون جنيه، تحملها الشريك الصناعى، كأول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير الجودة الدولية.فى سياق متصل أكد نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، ردا على سؤال «المال» بخصوص احتياج الوزارة إلى تعاقدات جديدة للمعلمين، أن الوزارة بحاجة المعلمين لا سيما أن هناك عجزًا فى الصعيد، الذى يحتاج إلى مئات المدرسين، بداية من محافظة بنى سويف.ذكر أن المدراس التكنولوجية تتطلب اختيار الطالب والمعلم جيدا بغرض تحقيق الجودة، وأن هناك تدريب مستمر للمعلمين على احدث التكنولوجيات المستخدمة، ومنها الصيانة الميكانيكية، والكهرباء، والتحكم الصناعى.أضاف مجاهد أن الاهتمام بإنشاء أكاديميات على مستوى الجمهورية لتأهيل وتدريب معلمى ومدققى التعليم الفنى، وأن الوزارة تعمل فى 3 محاور رئيسية، هى تغيير البرامج الدراسية لبرامج حديثة لمدارس التعليم الفنى، وتدريب المعلمين على تصميم البرامج بالنظم الحديثة، وتطبيقها أثناء عملية التعلم، وإنشاء هيئة جودة لاعتماد برامج التعليم الفنى، ويوجد لدى الوزارة 1300 مدرسة فنية حاليًا، نأمل أن يتم اعتمادها من هيئة الجودة الجديدة خلال 10 أعوام المقبلة.أكدت المتحدثة الإعلامية بمشروع التعليم بشركة سيمنس، أن تخصيص 22 مليون يورو من الحكومة الألمانية، وشركة سيمنس لتأسيس الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى بالعين السخنة، لافته إلى أن الأكاديمية تستوعب 5500 طالب، وإنشاء مركز تعليمى فوق المتوسط بمنطقة الأميرية.أكدت المنسقة الإعلامية لسيمنس، أنه مستهدف الانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية 2019.يذكر أن نظام التعليم الألمانى «للتعليم والتدريب المزدوج» يتضمن مناهج نظرية، وعملية، والتدريب العملى على الوظائف فى عدد كبير من القطاعات الفنية والصناعية، ومن أهم المجالات التى يركز عليها هذا النظام القدرة على حل المشكلات، وإعداد الأجيال الجديدة للمستقبل الرقمى.