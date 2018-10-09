«سيجوارت» تتجه لبيع أراض بقيمة 5 مليارات جنيه





عصام عميرةقال فاروق هنداوى، رئيس مجلس إدارة شركة «سيجوارت» إن الشركة حققت 45.2 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالى الماضى، مقابل 49٫6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق به، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة.وأضاف هنداوى أن الفلنكات تستحوذ على %72 من إنتاج الشركة، بقيمة 32٫7 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بـ41٫6 مليون جنيه خلال العام السابق له.ووافقت العمومية غير العادية على استمرار الشركة فى أداء نشاطها رغم تجاوز مجمع خسائرها نصف رأس المال المصدر، وذلك تطبيقا للمادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وتلتزم الشركة بالتركيز على الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية والإسراع فى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.واستعرض هنداوى محاور خطة إعادة هيكلة الشركة واستغلال أراضى المصانع التى توقفت، لافتا إلى أن الخطة تتمثل فى 4 محاور رئيسية، أولها الخروج الآمن للعمالة فوق سن 50 سنة، وأن الشركة ملزمة بتنفيذ البرنامج خلال 6 أشهر من قرار تشكيل اللجنة بحد أقصى يونيو 2019.وأضاف أن المحور الثانى متعلق بالمصانع القديمة، وتهدف إلى تكهين المعدات والعمل على تقييمها، ومن ثم بيعها فى مزاد قبل يونيو 2019، لافتا إلى أن الشركة مسئولة عن تحرير الأراضى المقام عليها المصانع القديمة واستغلالها.وأكد أن هناك ثلاثة بدائل مقترحة للأراضي: هى البحث عن مطور عقارى من خلال مناقصة فى غضون 3 شهور لاستغلال الأرض عقاريا، وهو أمر مكلف نظرا لوجود الأرض تحت مظلة الترخيص الصناعى وليس السكني.ويتمثل البديل الثانى فى إنشاء مجمعات صناعية صغيرة مع مطور صناعى خلال 6 أشهر، لاستغلال أراضى غرب المعصرة وشبرا، وذلك بنظام حق الانتفاع أو الإيجار مع احتفاظ الشركة بملكية الأرض.أما البديل الأخير فهو التصرف النهائى ببيع الأراضى طبقا للمزاد العلنى، لافتا إلى أن قيمة الأرض حاليا تقترب من 5 مليارات جنيه، خاصة بعد أن تم تقييم الأرض عام 2016 ووصلت قيمتها 1.2 مليار جنيه كتقييم «صناعي».وتبلغ مساحة أراضى الشركة نحو 505 آلاف متر مربع، وتصل نسبة المساحة المستغلة من أراضى الشركة نحو %18 من إجمالى الأراضى، فيما تبلغ نسبة الأراضى غير المستغلة 365 ألف متر.وأوضح هنداوى أن المحور الأخير فى ملف الهيكلة، هو موقف الشركة المنقسمة، والتى تمتلك مصنع الفلنكات الجديد ومصنع المواسير الخراسانية، مؤكدا أنه تم وضع خطة لها تتمثل فى إضافة مصانع فلنكات جديدة طبقاً للتكتلات بالسوق المصرية، وتحديث وتطوير وضع المواسير الخراسانية بالاستعانة بالخبرات الأوروبية، وذلك وفقا لبرنامج زمنى خلال 24:18 شهرا.وانفردت «المال» فى أغسطس الماضى، بتقسيم الشركة إلى كيانين منفصلين، حيث تعاقدت شركة «سيجوارت» مع شركة بريمير للاستشارات المالية لبحث إمكانية تطوير وهيكلة الشركة، وقدمت «بريمير» دراسة لتقسيم الشركة وفصل الأصول والأراضى غير المستغلة عن خطوط الإنتاج، وتتكون الشركة الأولى من المصانع المنتجة بعد عملية تطويرها المستهدفة مع شركة إيطالية، والشركة الثانية تمتلك الأصول والأراضى غير المستغلة فى شبرا والمعصرة، وتصبح الشركة المالكة للأصول العقارية تضم النسبة الأكبر من العمالة التابعة للشركة.وقالت المصادر إن الهدف من الانقسام تقليل الخسائر والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتقليل الاعتماد على العمالة غير المدربة وزيادة الطاقة الإنتاجية، والتحول للربحية، وتستهدف الشركة المنقسمة استغلال الأصول العقارية.جاء ذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة التى تتبانها وزارة قطاع الأعمال حاليا بقيادة الوزير هشام توفيق، لدفع الشركات التابعة لدراسة وبحث إمكانات التطوير والهيكلة، عن طريق التعاقد مع شركات الاستشارات المالية لدراسة أفضل الإمكانات الاستثمارية وتحولها للربحية واستغلال الأصول المهجورة وغير المستغلة وإعادة إحياء تلك الشركات.وقال وليد الرشيدى، نائب رئيس الشركة القابضة، فى تصريح سابق لـ«المال«، إن وضع أرض شبرا والمعصرة سوف يتم استخدامها فى تسوية جزء من المديونية مع الشركة القابضة وجزء آخر يطرح للاستثمار والبيع للاستغلال الأمثل، لافتا إلى أن موقف تلك الأرض ما زال تحت الدراسة.وأضاف أن موقف مديونية الشركة مع التأمينات تمت تسويته، والشركة ملتزمة بسداد الأقساط، وأن مديونية بنك الاستثمار ستتولى القابضة سدادها، لافتا إلى أن وضع العمالة مستقر، ولم يتم نقل أو الاستغناء عن أى عامل، مشيرا إلى أن خطة التطوير تشمل خط إنتاج فلنكات جديد يعمل بعشرة أضعاف التركيب الطبيعى، بخلاف قطار تركيبات جديد ومعها إنتاج عربيات.قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة المصرية لصناعة المواسير «سيجوارت» برئاسة عماد الدين مصطفى، الموافقة على وقف الأنشطة الإنتاجية الخاسرة والمتوقفة عن الإنتاج والمتهالكة بنسبة 100، بهدف الاستفادة القصوى والتحول من الخسائر للربحية منها مثل مصنع الفخار«الأفران النفقية والدائرية»، وماكينة الأمبريك «الفخار«، ومعدات الطوب المقاوم للأحماض، ومصنع الأعمدة الخراسانية فى شبرا، ومصنع فلنكات ذات القطعتين، ومصنع الكاوتش.يشار إلى أن الشركة سجلت صافى خسارة مجمعة 638 مليون جنيه، منها 115٫9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، ويبلغ رأس مال الشركة 2٫3 مليار جنيه، فيما تصل قيمة القروض المجمعة التى حصلت عليها من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 668 مليون جنيه.¿ عصام عميرة