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اقتصاد وأسواق
صندوق النقد يثبت توقعاته للنمو العالمي عند 3.7% العام الحالي
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 09:34 ص
صندوق النقد الدولي
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صندوق النقد: معدل التضخم في مصر يصل 20.9٪ نهاية 2018
صندوق النقد الدولي
سمر السيد:
قال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم، إن معدل النمو العالمي في العام 2018/2019 سيظل ثابتًا عند نفس المعدل الذي حققه في العام الماضي وهو 3.7%.
وأضاف أن هذا المعدل من النمو يفوق ما تحقق في أي من السنوات بين عامي 2012 و 2016، لافتا إلي أن ذلك يحدث مع وصول العديد من الاقتصادات إلى العمالة الكاملة ومع تبدد المخاوف الانكماشية السابقة، وبالتالي لا يزال أمام صانعي السياسات فرصة ممتازة لبناء المرونة وتنفيذ إصلاحات تعزز النمو.
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