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اقتصاد وأسواق
صندوق النقد: معدل التضخم في مصر يصل 20.9٪ نهاية 2018
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 09:33 ص
صندوق النقد الدولي
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وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم سيهبط العام المقبل إلى 14% على أن يسجل بنهاية 2023 نسبة 7%.
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