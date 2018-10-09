صندوق النقد: معدل التضخم في مصر يصل 20.9٪ نهاية 2018

صندوق النقد الدولي

سمر السيد



أعلن صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم المتوقع بمصر سيبلغ نحو 20.9% بنهاية هذا العام متراجعاً من المعدل الذي سجله العام الماضي وهو 23.5%.



وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم سيهبط العام المقبل إلى 14% على أن يسجل بنهاية 2023 نسبة 7%.