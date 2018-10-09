■ فى مسح أجرته الجمعية الوطنية لاقتصادات الأعمال NABE

■ الحرب التجارية أهم عامل أثّر فى الآراء

خالد بدر الدين:أعلنت الجمعية الوطنية لاقتصادات الأعمال NABE، أمس، أن أكثر من %66.5 من خبراء الاقتصاد بالولايات المتحدة الأمريكية يتوقعون أن يبدأ الركود مع نهاية عام 2020، مؤكدين أن السياسات التجارية تمثل أكبر المخاطر التى ستطيح بالنمو، بينما رأى %10 من الخبراء أن الانكماش القادم سيبدأ فى 2019، ورأى %33 منهم أنه سيبدأ فى2021.وذكرت وكالة بلومبرج أن جمعية NABE قامت بمسح شارك فيه 51 من كبار خبراء الاقتصاد الأمريكيين خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 17 سبتمبر الماضى، وأكد %41 منهم أن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين هى أكبر عامل يسبب الركود، و%18 قالوا إن سبب الانكماش المتوقع هو ارتفاع أسعار الفائدة، ورأت نفس النسبة الأخيرة أن هبوط البورصات أو التقلبات فى أسعار الأسهم ستؤدى إلى الركود.وأكد دافيد التيج، مدير البحوث ببنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فرع أتلانتا ورئيس المسح الذى أجرته جمعية NABE، أن الحرب التجارية الأمريكية الصينية هى أهم عامل أثر على آراء الخبراء، رغم أن النمو الذى شهده شهر مايو الماضى مازال مرنا، ولا يوجد أى علامات تحذيرية لدرجة أن المسئولين فى بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، رفعوا توقعاتهم للنمو هذا العام والعام القادم، كما جاء فى بيانات المكتب القومى للبحوث الاقتصادية الذى بدأ يسجل البيانات منذ خمسينات القرن التاسع عشر.وأبدى خبراء الاقتصاد تفاؤلهم بالنمو الاقتصادى هذا العام فقط، حال اختفاء المخاوف من الحرب التجارية، مع تعديل توقعاتهم لنمو الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى عند %2.9 هذا العام، بالمقارنة مع %2.8 فى يونيو الماضى، لكنهم أبقوا على توقعاتهم عند %2.7 العام المقبل.كما قال %33 من خبراء الاقتصاد إن أكبر دافع لتحقيق أداء اقتصادى قوى هو إصلاح ضريبة الشركات، بينما ذكر %27 منهم أن مكاسب الأجور المرتفعة ستساعد على تعزيز النمو، فى حين أرجع %10 استمرار النمو الأمريكى إلى قوة النمو الاقتصادى العالمى.لكن التشاؤم هيمن على نتائج هذا المسح مع توقع %51 من خبراء الاقتصاد توجه النمو فى الناتج المحلى الإجمالى تميل نحو الهبوط، مقابل %20 منهم فقط يرون عوامل تدفعه للارتفاع وتحفظ %29 منهم، ولم يتوقعوا أى ارتفاع أو هبوط فى النمو.وأعرب صناع السياسة فى مجلس الاحتياطى الفيدرالى، عن توازن المخاطر التى تؤثر على توقعات النمو الاقتصادى الأمريكى فى بيان صدر الأسبوع الماضى، والذى رفع معدل النمو هذا العام من %2.8 إلى %3.1، والعام القادم من %2.4 إلى %2.5، كما رفع سعر الفائدة الأساسى من 2 إلى 2.25 % للمرة الثالثة هذا العام، بينما توقع خبراء الاقتصاد فى هذا المسح ارتفاع سعر الفائدة مرة واحدة قبل نهاية العام الجارى، و3 مرات خلال العام القادم.