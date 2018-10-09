«أركوستيل» تعرض على «البنك الأهلي» خطة إعادة الهيكلة





سيد بدر:اجتمع مسئولو الشركة العربية للصلب المخصوص «أركوستيل»، مع مسئولى البنك الأهلى المصرى لعرض الخطة الخاصة بإعادة هيكلتها خلال السنوات المقبلة فى إطار التفاوض على اتفاق تسوية جديد.قال أسامة السعيد، رئيس الشركة، إنها عرضت على البنك الأهلى رؤيتها للتشغيل خلال 10 سنوات المقبلة وخطتها للتطوير وإعادة الهيكلة، وفى انتظار دراسة الأمر من قبل مسئولى البنك وتقديم الردود والمقترحات بشأن المديونية المتراكمة.يشار إلى أن الشركة كانت مدينة للبنك الأهلى بنحو 1.8 مليار جنيه وتم توقيع اتفاق تسوية خلال 2014، وسددت الشركة بموجب الاتفاق 550 مليونا، إلا أنها توقفت بعد تعويم الجنيه وتضخم المديونية، التى وصلت فى الوقت الحالى لنحو 4 مليارات جنيه.وصرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، فى وقت سابق، لـ«المال»، بأن مديونية «أركوستيل» تشكل نحو %50 من محفظة الديون الرديئة للبنك الأهلى التى تبلغ نحو 8 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن البنك يسعى لعقد اجتماع مع بنك الاستثمار القومى والمساهمين من شركات التأمين والمؤسسات الأخرى لبحث بدائل خطة إعادة الهيكلة، وأن الاختيارات المتاحة تتراوح بين شطب مديونية أو ضخ رأسمال أو إعادة جدولة المديونيات وكل الحلول التى تضمن عودة الشركة للمسار الصحيح.وأكد السعيد لـ«المال»، أن الاجتماع شهد عرض الموقف المالى للشركة واحتياجاتها التمويلية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على احتياج الشركة لرأسمال عامل وتسهيلات ائتمانية لاستمرار نشاطها، قائلا: «رغم صعوبة الموقف إلا أن الشركة تسدد التزاماتها تجاه العمال وعمليات التشغيل باستمرار ولو عايزين شركة محترمة هنحتاج مساندة من البنك».وتنتج الشركة سنويًا نحو 180 ألف طن من الصلب، تقوم بتصدير أكثر من %90 منه للخارج، بقيمة تصل سنوياً إلى 95 مليون دولار.ويتوزع هيكلة ملكية الشركة بين بنك الاستثمار القومى وشركتى الشرق ومصر للتأمين والمصرية لإعادة التأمين بجانب القابضة للصناعات المعدنية والهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس وبنك التنمية الصناعية وكذلك الشركة العربية للاستثمار.