رفض عرض «تشينجداو» الصينى لإنشاء محطة حاويات بالسخنة

قناة السويس

السيد فؤاد:



رفضت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة مهاب مميش رسميا العرض المقدم من ميناء «تشينجداو الصينى» الأكبر عالميا فى تداول الحاويات، لإنشاء محطة حاويات جديدة بميناء السخنة.



وكانت المفاوضات مع الميناء الصينى قد بدأت منذ أكثر من عامين من خلال الرئيس السابق للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويش، واستمرت عدة أشهر، وكان من أطراف المفاوضات ممثلو بنك التنمية الصينى، ومؤسسة التمويل الصينية الأفريقية.



وتقدمت المفاوضات إلى مرحلة وضع معايير ومحاور الاتفاقية الإطارية بين الهيئة وممثلى الوفد الصينى، وصولاً إلى تقديم عرض رسمى للمشروع يتضمن الدراسات السوقية والتجارية والمالية، والذى اعترضت عليه الهيئة بسبب التوسعات المزمع تنفيذها من الجانب الإماراتى بميناء السخنة عبر شركة موانئ دبى العالمية.



وكان الجانب الصينى يهدف من تنفيذ محطة حاويات بميناء السخنة أن تكون إحدى الركائز للمشروعات الصينية بمصر وتحديدا جنوب قناة السويس والتى ستعتمد عليها الصين بشكل رئيسى فى مشروع ومبادرة «طريق الحرير»، كما أن السخنة تعد أحد المداخل المهمة لأفريقيا.



يذكر أن أرصفة الحاويات فى ميناء السخنة تتداول 600 ألف حاوية سنويا فقط، رغم وجود اتفاق بين موانئ دبى العالمية ووزارة النقل يقضى بأن يرتفع الرقم إلى 1.1 مليون.



من ناحية أخرى، وقعت شركات صينية عددا من الاتفاقيات والتعاقدات ستقوم بموجبها بتنفيذ مشروعات عملاقة فى الإمارات العربية المتحدة، تم اختيارها كإحدى الركائز البديلة لمبادرة «طريق الحرير« الصينية، عن مشروعات السوق المصرية.



ومن أهم المشروعات التى استحوذت عليها الشركات الصينية، توقيع اتفاقية امتياز لمدة 35 عاما مع خط «الكوسكو الصينى« التابع للحكومة لتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء خليفة، بدأ العمل فى توريد الأوناش لتشغيل المشروع فى 2019.



وتقام هذه المحطة على منصة بعمق 18 مترًا ورصيف وساحة بطول 1200 متر، وعند اكتمال مراحل التوسع وبدء العمليات، ستمتد منطقة الامتياز إلى 70 هكتارًا مع ثلاثة أرصفة، الأمر الذى يضيف 2.4 مليون حاوية مكافئة سنويًا إلى قدرة ميناء خليفة، (الهكتار= 2.4 فدان).



ويتوقع أن تبدأ «كوسكو» الملاحية للموانئ عملياتها على رصيف بطول 800 متر فى الربع الأول من عام 2019، على أن تضاف 400 متر أخرى فى 2020.

وستقوم «الكوسكو» الصينية مع شركاء آخرين بتنفيذ محطة لوجيستية لخدمة الحاويات على مساحة 275 ألف متر مربع مع إمكانية إضافة 150 ألف متر مربع.



وقالت مصادر قريبة الصلة من الصفقة، إن الصين لم تدرج أى موانئ تابعة للخليج العربى ضمن مبادرة طريق الحرير، لكن تعثر تنفيذ مشروعات صينية بالموانئ المصرية دفعها إلى تحويل الاتجاه لصالح ميناء «خليفة».



وأعلنت موانئ أبو ظبى، المسئولة عن إدارة ميناء خليفة، أن المشروع الصينى بالميناء يعمل على تسهيل الخدمات والحلول للشركات الراغبة بتوسيع وتعزيز تجارة الحاويات، عبر استخدام المخازن والعمليات اللوجيستية والتصنيعية فى أبوظبى للوصول إلى الأسواق الإقليمية والشرق أوسطية والأفريقية والدولية.