السماح لشركات السمسرة ببيع محافظ العملاء منخفضى الجدارة الائتمانية

شركات السمسرة 55

شريف عمر:



تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء العمل بضوابط الاستعلام الائتمانى عن عملاء الشراء الهامشى لدى شركات السمسرة بداية من مطلع العام المقبل، مع السماح لشركات السمسرة ببيع أسهم العملاء المقترضين من الشركات ممن يثبت عدم جدارتهم الائتمانية، وفقاً لتصنيف شركة المصرية للاستعلام الائتمانى آى سكور.



وأقرت الرقابة المالية مؤخراً ضوابط جديدة تلزم شركات السمسرة بالتعاقد مع شركة آى سكور، لتتولى الأخيرة مهام عمليات الاستعلام الائتمانى عن عملاء الشراء بالهامش فى البورصة.



وكشفت مصادر قريبة من الهيئة وشركات سمسرة أن الرقابة المالية عقدت عدة اجتماعات مع شركات السمسرة خلال الفترة الماضية، لمناقشة إجراءات تطبيق الآلية الجديدة، التى تستهدف منها البورصة تعزيز حماية التداولات وتقليل المخاطر.



وأشارت المصادر إلى أن الهيئة وافقت على منح الشركات الحق فى بيع أسهم أى عميل ممن يثبت عدم جدارته الائتمانية من جانب «آى سكور»، عند تجديد عقد إقراضه السنوى، وذلك مع منحه مهلة قصيرة لتوفيق الأوضاع.



وأكدت المصادر أن «آى سكور» وضعت تقييما رقمياً لقياس مدى جدارة الائتمان يبدأ بأقل من 400 إلى 850، ففى حالة تحقيق العميل تقييماً فوق 400 درجة بقليل، فلشركة السمسرة الحرية فى منح الائتمان من عدمه، ويعتبر العميل حينها متوسط الجدارة الائتمانية وتتحمل الشركة كامل المسئولية، أما فى حالة انخفاض التقييم عن 400 درجة، يتم إدراج العميل فى القائمة السوداء، والتى لا يسمح لها على الإطلاق بالتمويل عبر الشراء الهامشى.



وأوضحت أن الهيئة ستسعى خلال الفترة المتبقية من العام لمخاطبة وزارة الاستثمار، لتعديل قانون سوق المال، لإدارج نص يسمح بالاستعلام الائتمانى لعملاء شركة السمسرة، وهو ما يتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام.



وأشارت إلى موافقة «آى سكور» على تحديد 25 جنيها تكلفة الاستعلام الائتمانى عن العميل الواحد، كما ألزمت الهيئة شركات السمسرة بالربط الإلكترونى معها، ومع كل من مصر المقاصة والبورصة، لسرعة تبادل بيانات العملاء.