EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
السماح لشركات السمسرة ببيع محافظ العملاء منخفضى الجدارة الائتمانية
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 09:13 ص
شركات السمسرة 55
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مباشر تتصدر تنفيذات السمسرة ببورصة النيل الشهر الماضي
المجموعة المالية تحلق بصدارة تعاملات "السمسرة" في 9 شهور
شركات السمسرة 55
شريف عمر:
تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء العمل بضوابط الاستعلام الائتمانى عن عملاء الشراء الهامشى لدى شركات السمسرة بداية من مطلع العام المقبل، مع السماح لشركات السمسرة ببيع أسهم العملاء المقترضين من الشركات ممن يثبت عدم جدارتهم الائتمانية، وفقاً لتصنيف شركة المصرية للاستعلام الائتمانى آى سكور.
وأقرت الرقابة المالية مؤخراً ضوابط جديدة تلزم شركات السمسرة بالتعاقد مع شركة آى سكور، لتتولى الأخيرة مهام عمليات الاستعلام الائتمانى عن عملاء الشراء بالهامش فى البورصة.
وكشفت مصادر قريبة من الهيئة وشركات سمسرة أن الرقابة المالية عقدت عدة اجتماعات مع شركات السمسرة خلال الفترة الماضية، لمناقشة إجراءات تطبيق الآلية الجديدة، التى تستهدف منها البورصة تعزيز حماية التداولات وتقليل المخاطر.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة وافقت على منح الشركات الحق فى بيع أسهم أى عميل ممن يثبت عدم جدارته الائتمانية من جانب «آى سكور»، عند تجديد عقد إقراضه السنوى، وذلك مع منحه مهلة قصيرة لتوفيق الأوضاع.
وأكدت المصادر أن «آى سكور» وضعت تقييما رقمياً لقياس مدى جدارة الائتمان يبدأ بأقل من 400 إلى 850، ففى حالة تحقيق العميل تقييماً فوق 400 درجة بقليل، فلشركة السمسرة الحرية فى منح الائتمان من عدمه، ويعتبر العميل حينها متوسط الجدارة الائتمانية وتتحمل الشركة كامل المسئولية، أما فى حالة انخفاض التقييم عن 400 درجة، يتم إدراج العميل فى القائمة السوداء، والتى لا يسمح لها على الإطلاق بالتمويل عبر الشراء الهامشى.
وأوضحت أن الهيئة ستسعى خلال الفترة المتبقية من العام لمخاطبة وزارة الاستثمار، لتعديل قانون سوق المال، لإدارج نص يسمح بالاستعلام الائتمانى لعملاء شركة السمسرة، وهو ما يتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام.
وأشارت إلى موافقة «آى سكور» على تحديد 25 جنيها تكلفة الاستعلام الائتمانى عن العميل الواحد، كما ألزمت الهيئة شركات السمسرة بالربط الإلكترونى معها، ومع كل من مصر المقاصة والبورصة، لسرعة تبادل بيانات العملاء.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا