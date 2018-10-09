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بورصة وشركات

9 مليارات جنيه إجمالى تقييم «حسن علام» القابضة

شركة أبناء حسن علام
شركة أبناء حسن علام
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حسن علام تبيع 44% من أسهمها فى اكتتاب عام
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حسن علام تطرح أسهمها فى بورصتي مصر ولندن
شركة أبناء حسن علام

■ طرح %44.3 من الأسهم ببورصتى مصر ولندن بنهاية الربع الأخير

■ توظيف الحصيلة بتطوير مشروعات المياه والكهرباء وشراء شركة هندسية

شريف عمر:

انتهت شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية من تقييم شركة حسن علام القابضة، بإجمالى بلغ 9 مليارات جنيه، وذلك تمهيداً لطرح %44.3 من أسهمها فى بورصتى مصر ولندن.

وقالت مصادر مقربة من الطرح إن الشركة مازالت تدرس التوقيت الأمثل للتنفيذ بعد تقدمها بالمستندات الأولية للقيد المبدئى لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت «حسن علام» قد أعلنت نيتها الطرح فى بورصتى مصر ولندن، مع تعيين كل من المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال كمنظمين عالميين لإدارة الطرح، بالتعاون مع أرقام كابيتال، بجانب مكتب معتوق وحناوى للاستشارات القانونية.

وبحسب بيان الشركة، فإن الطرح يتضمن أسهما بالبورصة المصرية وشهادات إيداع دولية GDR ببورصة لندن.

ويتوزع هيكل ملكية «حسن علام« بواقع %86.2 لعائلة المؤسس حسن علام، و%13.8 لمؤسسة التمويل الدولية IFC، وتعتزم الشركة توظيف حصيلة الطرح لتطوير محفظة مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة «لايت سورس»، وتمويل مشروع المياه الخاص بها، والاستحواذ على شركة هندسية متخصصة، فضلاً عن دعم نمو الأعمال فى مجال الإنشاءات ومواد البناء.

وفى مارس الماضى، استحوذت «حسن علام» على حصة قاربت %60 من رأسمال شركة الاستشارات الهندسية لمشروعات القوى الكهربائية «بجسكو»، فى صفقة بلغت قيمتها 421 مليون جنيه.

وكانت «المال» قد انفردت بالكشف عن سعى «حسن علام» للطرح فى البورصة بنهاية الربع الأخير من 2018، مع تعيين «جرانت ثورنتون» كمستشار مالى مستقل، ودراسة القيد فى بورصة لندن، فيما تنوى الشركة إجراء زيادة رأسمال بقيمة 70 مليون دولار بعد إنهاء الطرح والتداول فى البورصة.

ووفقاً لآخر بيان صحفى صادر عن مجموعة حسن علام، فقد سلمت أكثر من 70 مشروعاً بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

ووفقاً للموقع الإلكترونى للمجموعة، تأسست شركة حسن علام فى عام 1936، ورغم تعرضها للتأميم بعد ثورة يوليو 1952، ثم عادت من جديد فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، تحت اسم «أبناء حسن علام»، وتعمل حالياً فى عدة مجالات حيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والمشروعات الصناعية، والبيتروكيماويات، ونفذت العديد من مشروعات إنشاء محطات كهربائية، وخطوط سكك حديدية.
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