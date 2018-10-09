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3.50 الشاي 40 جم
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اقتصاد وأسواق

برلماني في فنزويلا يكشف قيمة التضخم السنوي خلال 12 شهرا

ثورة جياع فى فنزويلا بسبب نقص الغذاء
ثورة جياع فى فنزويلا بسبب نقص الغذاء
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وكالات:

قال عضو في البرلمان الفنزويلي الذي تقوده المعارضة يوم الاثنين إن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت بنسبة 488 ألفا و865 % في 12 شهرا حتى سبتمبر في الوقت الذي يستمر فيه تسارع وتيرة التضخم الزائد وسط انهيار اقتصادي أوسع نطاقا.

ووفقا للنائب المعارض آنجيل ألفارادو، فإن التضخم اليومي يصل الآن إلى أربعة بالمئة، بينما ارتفع التضخم الشهري إلى 233 % في سبتمبر من 223 % في أغسطس.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار المستهلكين مليون %في عام 2018.
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