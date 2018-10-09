EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
برلماني في فنزويلا يكشف قيمة التضخم السنوي خلال 12 شهرا
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 02:46 ص
ثورة جياع فى فنزويلا بسبب نقص الغذاء
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
اليوم .. بورصة مصر الأسوأ في العالم بعد فنزويلا
فنزويلا تخفض قيمة عملتها بنسبة 96% بموجب سعر صرف جديد
فنزويلا تطبع ورقة نقدية فئة 100 ألف بوليفار لمواجهة التضخم
مفاجأة.. "النقد الدولي" يتوقع ارتفاع التضخم إلى 1000000% في فنزويلا
شيفرون الأمريكية للنفط تعين برازيليا لإدارة عملياتها في فنزويلا
صادرات نفط فنزويلا للصين تسجل أدنى مستوى في 8 سنوات
فنزويلا تسعى لزيادة إنتاج النفط بمليون برميل يومياً
6 دول يعتبرون الانتخابات الرئاسية في فنزويلا باطلة
حكومة فنزويلا تسيطر على أكبر بنك خاص في البلاد وتعتقل مسؤوليه
ماريديف للخدمات الملاحية تستعرض فرص الاستثمار فى فنزويلا
ثورة جياع فى فنزويلا بسبب نقص الغذاء
وكالات:
قال عضو في البرلمان الفنزويلي الذي تقوده المعارضة يوم الاثنين إن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت بنسبة 488 ألفا و865 % في 12 شهرا حتى سبتمبر في الوقت الذي يستمر فيه تسارع وتيرة التضخم الزائد وسط انهيار اقتصادي أوسع نطاقا.
ووفقا للنائب المعارض آنجيل ألفارادو، فإن التضخم اليومي يصل الآن إلى أربعة بالمئة، بينما ارتفع التضخم الشهري إلى 233 % في سبتمبر من 223 % في أغسطس.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار المستهلكين مليون %في عام 2018.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا