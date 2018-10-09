من هو الإرهابي هشام عشماوي الذي سقط في قبضة الأمن الليبي

أســامـــة ســـعــد:





برز اسم الإرهابى هشام عشماوى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد سقوطه في قبضة الأمن الليبي، بعد تورطه فى أكثر من 15 عملية إرهابية، حيث ألقت القوات المسلحة الليبية القبض على أمير جماعة "المرابطون" التابعة لتنظيم القاعدة فى درنة، والذى اعتنق الأفكار التكفيرية منذ سنوات.

بوابة «المال» تسلط الضوء على الضابط الإرهابي الذي سقط في قبضة الأمن الليبي و اعتنق الأفكار التكفيرية منذ سنوات من خلال هذا التقرير المعلوماتي..



ضابط الصاعقة

بات صاحب الـ39 عاما، الذي سقط الاثنين في قبضة الجيش الوطني الليبي بمدينة درنة، اسمه مقترنا بهجمات إرهابية كبرى شهدتها مصر، بدأت بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في سبتمبر 2013.





تخرج عشماوي في الكلية الحربية عام 2000، وأصبح ضابط صاعقة يشهد له بالكفاءة والالتزام بشهادة رؤسائه، وحصل على تدريب في الولايات المتحدة.



لكن مع التزامه الديني، سرعان ما تحول عشماوي إلى التشدد، وللمفارقة فإن سيناء التي كانت المحطة الأطول في خدمته كضابط هي نفسها التي تشرب منها أفكار التشدد والإرهاب، بوصفها معقل تنظيم "أنصار بيت المقدس".



عام التحول

وكان عام 2010 نقطة التحول في حياة الضابط السابق، حيث أصيب بالاكتئاب بعد وفاة والده وبات غير قادر على ممارسة عمله، حتى تم فصله من الجيش عام 2012 حسبما قالت زوجته لوسائل إعلام مصرية.

وبعد فض اعتصامي تنظيم الإخوان في القاهرة عام 2013، على خلفية عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قرر عشماوي الانضمام إلى "أنصار بيت المقدس" بعد أن أقنعه كبار قادة التنظيم.

وكانت العملية الأولى محاولة اغتيال وزير الداخلية، على إثر مشاركته اقتحمت قوات الأمن منزل عشماوي وحصلت على أدلة تثبت تورطه في العملية الفاشلة، والزي العسكري الذي كان يستخدمه.

وارتبط اسم عشماوي بعمليات كبيرة لاحقة، منها تفجير مقر مديرية أمن محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة حيث قتل 14 شخصا، ثم مذبحة كمين الفرافرة بالصحراء الغربية في يوليو عام 2014 التي راح ضحيتها 28 عسكريا، وبعدها حكم عليه بالإعدام غيابيا.



قائد التنظيم

ووفقا لروايات مصرية، فإن عشماوي كان على اتصال دائم بمتشددين في ليبيا، معتمدا على خبرته في طرق السير في الصحراء، وأصبح قائدا لمجموعة إرهابية يتولى تدريبها بنفسه بين البلدين.



ومع مبايعة تنظيم "أنصار بيت المقدس" لـ"داعش" في نوفمبر 2014، انشق عشماوي عن الأولى وأسسس تنظيما مواليا للقاعدة في ليبيا سماه "المرابطون"، فأصدر "داعش" بيانا يبيح فيه إهدار دمه.



والعشماوي متهم في عدة عمليات إرهابية أخرى في مصر، أهمها استهداف الكتيبة 101 في العريش واغتيال النائب العام السابق هشام بركات عام 2015، واستهداف حافلات الأقباط في المنيا والهجوم على الأمن الوطني في طريق الواحات عام 2017.





من هو هشام العشماوى؟

ـ من مواليد 1978 بمحافظة القاهرة

ـ ضابط مفصول بسبب تحريضه ضد مؤسسات الدولة فى 2011

ـ سافر إلى تركيا وتسلل لسوريا وتلقى التدريبات على صناعة المتفجرات فى 2013

ـ عاد من الخارج وشارك فى فض اعتصام رابعة العدوية

ـ أسس خلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية وتستهدف رجال الجيش والشرطة والقضاة

ـ انفصل عن جماعة أنصار بيت المقدس بعد مبايعته لداعش

- وبعدها انضم لتنظيم القاعدة وكون جماعة "المرابطون" الإرهابية فى ليبيا

كيف تم القبض على عشماوى؟

ـ تمكنت القوات المسلحة الليبية اليوم من القبض عليه فى حى المغار فى مدينة درنة

- تم القبض على زوجة الإرهابى عمر رفاعى سرور وابنتيه بمكان الأحداث

ما أهم القضايا التى يحاكم فيها؟

ـ يحاكم مع 212 متهما بقضية تنظيم بيت المقدس والتى تضم 54 جريمة

ومن بين القضايا المتهم بها :

محاولة اغتيال وزير الداخلية وتفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

ـ صدر ضده حكما بالإعدام فى واقعة مقتل الجنود بالفرافرة