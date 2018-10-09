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رياضة
إنفوجراف| مقارنة بين محمد صلاح الموسم الماضي والحالي
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 12:57 ص
يورجن كلوب ومحمد صلاح
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علي المصري:
أصبح الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول اﻹنجليزي، مطالباً بتكرار نفس الموسم الماضي، والذي سجل فيه 44 هدفاً في كل المسابقات التي لعبها مع الفريق، وانتهت بتتويجه بجائزة الحذاء الذهبي للبريميرليج، حتى لا يتم التشكيك في مستواه.
وفي الموسم الحالي نجح صلاح في تسجيل ثلاثة أهداف فقط في ست مباريات، ونرصد في اﻷنفوجراف التالي، مقارنة بين ما قدمه "مومو" في نفس الفترة من الموسم الماضي والحالي.
وسجل صلاح الموسم الماضي 4 أهداف مقابل 3 هذا الموسم، وقام بصناعة 8 فرص العام الفائت، و7 في الحالي، و17 مراوغة في الماضي، مقابل 29 في الحالي، و179 في الموسم الماضي، و177 في الحالي.
وتؤكد أرقام هذا اﻷنفوجراف، أن اﻷرقام متشابهة إلي حد كبير، ولكن تسبب الأداء المذهل للدولي المصري في الموسم الماضي، في رفع سقف التوقعات من المصريين قبل اﻹنجليز، وهو ما يشكل المزيد من الضغوطات عليه، ويجعل تكراره تحدياً صعباً للغاية، ولكن عند مقارنة بدايته في الموسم الماضي بالحالي، فالأمور ليست بهذا السوء أبداً كما يشاع.
وإضافة إلى ذلك لم تؤثر حالة الجفاف التهديفي التي يعاني منها صلاح - كما تزعم كل التحليلات - على موسم فريقه والذي نجح فيه في تحقيق العلامة الكاملة في أول ست جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن تتراجع النتائج قليلا محليا وقاريا.
محمد صلاح
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